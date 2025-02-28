啟德體育園｜羅淑佩：3分鐘開幕新聞片段可剪輯　正在洽談活動細節暫不能公布

啟德體育園將於明日（3月1日）開幕，開幕禮不設直播只有轉播，而媒體只可在「媒體拍攝區」內拍攝及進行直播至啟動儀式完成，相關新聞片段不可多過3分鐘。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩澄清，絕對歡迎媒體自己剪輯放3分鐘的片段，指主辦單位有基本規定，而今次轉播情況經考慮和商議而定，重申公眾可從最宏偉角度，一氣呵成地觀看儀式。

另外，政府積極推動演唱會經濟，不過《聯合早報》近日報道，美國歌星Lady Gaga或於5月在新加坡舉行4至6場演唱會。羅淑佩表示，有報道指個別國際歌星或會到鄰近城市演唱，這些情况經常會發生，數個亞洲城市都會爭取不同活動落戶。

她指，啟德體育園有不少不同類型的大型項目及盛事，現時正不斷與不同類型項目活動接觸，基於商業考慮和習慣，暫不可以公布細節，著市民「敬請期待」，目前正疏理下半年盛事活動經濟表。

立法會議員何敬康表示，局方一直很有誠意地主動遊說更多國際巨星到港，再者啟德體育園即將開幕，軟件、硬件齊備，相信未來有其他國際巨星來港演出，帶來龐大經濟收益。

他指，若消息屬實，料新加坡政府提前逾一年佈局，而足以承接大型盛事的啟德體育園今年3月才開幕，「而當時我哋未有咁嘅條件去遊說」，認為應該予以理解，不需將Lady Gaga不到港演出「睇得咁重」。

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