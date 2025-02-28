  • 23°C
香港時間：2025228日 (五) 18:34

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德體育園｜羅淑佩：3分鐘開幕新聞片段可剪輯　正在洽談活動細節暫不能公布

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德體育園將於明日（3月1日）開幕，開幕禮不設直播只有轉播，而媒體只可在「媒體拍攝區」內拍攝及進行直播至啟動儀式完成，相關新聞片段不可多過3分鐘。

童學園
校長專訪｜資助學生「1人1樂器」激發動力　梁潔華小學多元活動培育終身興趣

文化體育及旅遊局局長羅淑佩澄清，絕對歡迎媒體自己剪輯放3分鐘的片段，指主辦單位有基本規定，而今次轉播情況經考慮和商議而定，重申公眾可從最宏偉角度，一氣呵成地觀看儀式。

另外，政府積極推動演唱會經濟，不過《聯合早報》近日報道，美國歌星Lady Gaga或於5月在新加坡舉行4至6場演唱會。羅淑佩表示，有報道指個別國際歌星或會到鄰近城市演唱，這些情况經常會發生，數個亞洲城市都會爭取不同活動落戶。

她指，啟德體育園有不少不同類型的大型項目及盛事，現時正不斷與不同類型項目活動接觸，基於商業考慮和習慣，暫不可以公布細節，著市民「敬請期待」，目前正疏理下半年盛事活動經濟表。

立法會議員何敬康表示，局方一直很有誠意地主動遊說更多國際巨星到港，再者啟德體育園即將開幕，軟件、硬件齊備，相信未來有其他國際巨星來港演出，帶來龐大經濟收益。

他指，若消息屬實，料新加坡政府提前逾一年佈局，而足以承接大型盛事的啟德體育園今年3月才開幕，「而當時我哋未有咁嘅條件去遊說」，認為應該予以理解，不需將Lady Gaga不到港演出「睇得咁重」。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

食道癌｜56歲唱作男歌手 驚爆3年前患食道癌 食道全白現況曝光
食道癌｜56歲唱作男歌手 驚爆3年前患食道癌 食道全白現況曝光
急症室最長等候時間（02月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月28日 時間16:05）
牛津研究｜常吃1種食物最長壽　1個習慣做過龍「益壽變折壽」【附23大因素影響壽命長短】
牛津研究｜常吃1種食物最長壽　1個習慣做過龍「益壽變折壽」【附23大因素影響壽命長短】
真赫曼逝世︱Gene Hackman真赫曼與太太陳屍家中　寓所門半開女屍腐爛死因有可疑
真赫曼逝世︱Gene Hackman真赫曼與太太陳屍家中　寓所門半開女屍腐爛死因有可疑