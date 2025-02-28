財政預算案2025丨推「兩蚊兩折」與促進銀髮經濟有否矛盾？　丘應樺：不可混為一談

▲ 商經局局長丘應樺(左)說，很多銀髮族群退休之後很有經濟能力。(朱永倫攝)

《財政預算案》一方面將長者兩元乘車優惠改為「兩蚊兩折」，一方面促進「銀髮經濟」，被問到會否有矛盾，商經局局長丘應樺認為，兩者不可混為一談，很多銀髮族群退休之後很有經濟能力，要有產品令其願意消費。

丘應樺今日出席《財政預算案》相關政策措施記者會指，根據政府統計，2043年香港有35%人口達到65歲，有2,600,000人，促進「銀髮經濟」與「兩蚊車」是兩個不同的問題。他又透露，政務司副司長領導的促進銀髮經濟工作組會循五個範疇，包括促進「銀色消費」和推廣「銀色品質保證」推出措施，年中將向特首交報告，屆時便會知道有何措施。

促進「銀色消費」方面，丘應樺指，正積極推動商界在業務中加入銀髮經濟元素，包括加強推廣參考「照護食」吞嚥標準製作的軟餐，令市場具備更多更好切合銀色消費者生活所需的產品和服務，從而鼓勵發展銀髮經濟；亦與展覽業界保持緊密聯繫，加大力度將銀髮相關的產品和服務更全面於美食、家居、旅遊、文藝、優質生活等不同主題的展覽活動中展示。

消委會已成立銀髮經濟諮詢小組 督導推展保障年長消費者權益工作

丘應樺續指，正與業界主要持份者及服務提供者研究及推出不同措施，為長者提供更多元化的消費選擇，並同時加強保障他們的消費權益。消費者委員會已成立銀髮經濟諮詢小組，督導推展保障年長消費者權益的工作，消費者委員會稍後陸續推出措施。

正商討在吉隆坡和利雅得開設經貿辦

另外，在擴展經貿網絡方面，正分別與馬來西亞和沙特阿拉伯政府積極商討在吉隆坡和利雅得開設經濟貿易辦事處，加強特區與中東和東盟貿易夥伴的連繫。我們亦正與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及和秘魯探討簽訂投資協定，並積極爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

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