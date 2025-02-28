  • 23°C
香港時間：2025228日 (五) 18:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2025丨推「兩蚊兩折」與促進銀髮經濟有否矛盾？　丘應樺：不可混為一談

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

商經局局長丘應樺(左)說，很多銀髮族群退休之後很有經濟能力。(朱永倫攝)

《財政預算案》一方面將長者兩元乘車優惠改為「兩蚊兩折」，一方面促進「銀髮經濟」，被問到會否有矛盾，商經局局長丘應樺認為，兩者不可混為一談，很多銀髮族群退休之後很有經濟能力，要有產品令其願意消費。

童學園
校長專訪｜資助學生「1人1樂器」激發動力　梁潔華小學多元活動培育終身興趣

丘應樺今日出席《財政預算案》相關政策措施記者會指，根據政府統計，2043年香港有35%人口達到65歲，有2,600,000人，促進「銀髮經濟」與「兩蚊車」是兩個不同的問題。他又透露，政務司副司長領導的促進銀髮經濟工作組會循五個範疇，包括促進「銀色消費」和推廣「銀色品質保證」推出措施，年中將向特首交報告，屆時便會知道有何措施。

促進「銀色消費」方面，丘應樺指，正積極推動商界在業務中加入銀髮經濟元素，包括加強推廣參考「照護食」吞嚥標準製作的軟餐，令市場具備更多更好切合銀色消費者生活所需的產品和服務，從而鼓勵發展銀髮經濟；亦與展覽業界保持緊密聯繫，加大力度將銀髮相關的產品和服務更全面於美食、家居、旅遊、文藝、優質生活等不同主題的展覽活動中展示。

消委會已成立銀髮經濟諮詢小組  督導推展保障年長消費者權益工作

丘應樺續指，正與業界主要持份者及服務提供者研究及推出不同措施，為長者提供更多元化的消費選擇，並同時加強保障他們的消費權益。消費者委員會已成立銀髮經濟諮詢小組，督導推展保障年長消費者權益的工作，消費者委員會稍後陸續推出措施。

正商討在吉隆坡和利雅得開設經貿辦

另外，在擴展經貿網絡方面，正分別與馬來西亞和沙特阿拉伯政府積極商討在吉隆坡和利雅得開設經濟貿易辦事處，加強特區與中東和東盟貿易夥伴的連繫。我們亦正與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及和秘魯探討簽訂投資協定，並積極爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

銀髮經濟︱港府與商界研每月定期推長者促銷及折扣活動　鼓勵留港消費
22:39 2024/11/05
銀髮經濟︱港府與商界研每月定期推長者促銷及折扣活動　鼓勵留港消費
銀髮經濟｜銀髮經濟工作組召開首次會議　卓永興︰目標明年上半年內制定推進項目
18:46 2024/11/07
銀髮經濟｜銀髮經濟工作組召開首次會議　卓永興︰目標明年上半年內制定推進項目
銀髮經濟｜丘應樺：循三大方向促進銀色消費　正探討如何推廣《照護食標準指引》
23:00 2025/01/15
銀髮經濟｜丘應樺：循三大方向促進銀色消費　正探討如何推廣《照護食標準指引》
財政預算案2025︱消息指2元乘車優惠調整或分兩階段實施　「兩蚊兩折」最遲明年9月落實
15:32 2025/02/26
財政預算案2025︱消息指2元乘車優惠調整或分兩階段實施　「兩蚊兩折」最遲明年9月落實
2元乘車優惠︱陳茂波：「兩蚊兩折」已處理長車短搭問題　月限240程可控未來開支增幅
12:11 2025/02/27
2元乘車優惠︱陳茂波：「兩蚊兩折」已處理長車短搭問題　月限240程可控未來開支增幅

你可能感興趣

銀髮經濟︱港府與商界研每月定期推長者促銷及折扣活動　鼓勵留港消費
22:39 2024/11/05
銀髮經濟︱港府與商界研每月定期推長者促銷及折扣活動　鼓勵留港消費
銀髮經濟｜銀髮經濟工作組召開首次會議　卓永興︰目標明年上半年內制定推進項目
18:46 2024/11/07
銀髮經濟｜銀髮經濟工作組召開首次會議　卓永興︰目標明年上半年內制定推進項目
銀髮經濟｜丘應樺：循三大方向促進銀色消費　正探討如何推廣《照護食標準指引》
23:00 2025/01/15
銀髮經濟｜丘應樺：循三大方向促進銀色消費　正探討如何推廣《照護食標準指引》
丘應樺 軟餐 RCEP 秘魯 吉隆坡 沙特阿拉伯 馬來西亞 東盟 政務司 財政預算案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

食道癌｜56歲唱作男歌手 驚爆3年前患食道癌 食道全白現況曝光
食道癌｜56歲唱作男歌手 驚爆3年前患食道癌 食道全白現況曝光
急症室最長等候時間（02月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月28日 時間16:05）
牛津研究｜常吃1種食物最長壽　1個習慣做過龍「益壽變折壽」【附23大因素影響壽命長短】
牛津研究｜常吃1種食物最長壽　1個習慣做過龍「益壽變折壽」【附23大因素影響壽命長短】
真赫曼逝世︱Gene Hackman真赫曼與太太陳屍家中　寓所門半開女屍腐爛死因有可疑
真赫曼逝世︱Gene Hackman真赫曼與太太陳屍家中　寓所門半開女屍腐爛死因有可疑