潮流情報｜CATALOG首推CHIIKAWA系列特別版外套/衛衣/手袋/公仔任揀 買滿$800加碼送限量電話繩

召喚Chiikawa粉絲，又有新貨要入手！CATALOG近日推出全新Chiikawa系列，外套、衛衣、手袋、Cushion、襪通通都有，可愛到爆！

今次CATALOG CHIIKAWA系列分兩階段推出，首波產品包括棒球褸、風褸、衛衣，款款都好吸睛。棒球褸分黑色及粉色兩款，夠晒百搭，而且前後都有刺繡Chiikawa圖案。

近日天氣忽冷忽熱，風褸亦是必備Item，風褸款圖案是正在討伐中的小可愛們，雖然設計比較低調，但有夢幻粉紫色，行Y2K風必入手！

衛衣款式多多，有帽無帽任揀。無帽款有齊小八、Chiikawa和Usagi，更有一款特別版加埋飛鼠，更加推粉紅色，少女心爆發！有帽款則為為食樣Chiikawa，立體毛絨的圖案設計超高質。

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入手服飾之外，小物也不容錯過！如大頭Cushion、斜孭袋、頭飾和襪子。斜孭袋共有粉色及黑色兩款，三位角色齊齊可愛登場，手拎、斜孭都得。

襪子的款式更是包羅萬有，黑、白、粉任揀，最可愛的莫過於彩色間條小八和Chiikawa毛絨款，夠保暖又有造型感！而頭飾既可夾在頭上，又可夾在袋上作裝飾，用途多多。

各位粉絲若準備好掃貨，記得切勿錯過以下優惠！凡購買CATALOG CHIIKAWA系列全新產品滿$800，即送CHIIKAWA電話繩連卡套鑰匙扣乙個。

CHIIKAWA 電話繩並配有卡套鑰匙扣，不僅可以方便存放卡片、零錢等小物件，還可掛在袋上作為時尚裝飾。卡套更是雨褸款Chiikawa，一定要收藏！數量有限，送完即止。

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掃貨之餘，大家記得要打卡！現場有一整片小八打卡牆，更有三位角色的巨型卡牌；CATALOG CHIIKAWA系列將於3月6日起於全線 CATALOG門市及網店發售。而第二彈將於3月20日起發售，大家快點把握時間，入手心水產品啦！

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