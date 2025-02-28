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奪命車禍丨元朗7車相撞兩孩好爸爸凌晨開貨車慘死　9歲SEN幼子：爸爸係咪睇唔到我大？

醫健人物

撰文： 容惠玲

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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【元朗公路／奪命車禍／好爸爸】元朗公路昨日（27日）發生7車「串燒」車禍，一名49歲姓王急凍貨車司機傷重不治。由於死者為家中經濟之柱，加上家中有一對年幼子女，他的遺孀目前正感到徬徨無助，並透露家中經濟捉襟見肘。而患有專注力失調的9歲小兒子，在得知父親死訊後，更茫然表示「爸爸係咪睇唔到我大？」，畫面令人心酸。

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為生計好爸爸兼任2職

49歲死者王元亨於昨日（27日）發生的車禍中不幸離世，遺下48歲愛妻，以及一對分別為13歲及9歲的長女及幼子。遺孀王太表示，由於幼子患有專注力不足問題，需要定期覆診，自己因此無法工作，家中生活重擔遂落在丈夫身上。她哭著表示，亡夫一向十分愛錫家人，為了改善生活，更從事兩份散工，包括裝修工及司機開車的工作。

遺孀王太受訪時表示，丈夫本來是裝修散工，平均月入只有1.4萬元，因為開工不足，於一個月前才開始應朋友所託，兼職屠房送貨司機，日薪600元。她指即使送貨工作辛苦，但丈夫卻從未有怨言。而事發前一天，一家四口才剛開開心心外出，卻未想到竟是共聚天倫的最後一天。

前一日大家至開開心心出去…點知第二日就走左！

9歲SEN幼子得知父死訊反應令人心酸

王太指丈夫昨日（27日）如常凌晨4點多出門，於上水屠房取豬肉後開車送往屯門，原定上午8時就回家，惟她於7時許便收到丈夫出事的電話。她趕到醫院時，丈夫已經傷重不治，一家四口自此天人永隔。她指幼子得知父親死訊時，只懂茫然表示: 

爸爸係咪睇唔到我大？

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家庭經濟陷困境

王太憂心指，丈夫3年前才將所有積蓄用作購買沙田一個公共屋邨單位的首期，現時仍需每月償還銀行貸款，加上其他雜費及家中生活支出，現時戶口已無太多餘錢，一家經濟正陷於捉襟見肘的情況，她因此感到十分徬徨無助:

我要看管著幼子，根本無法全職工作，就算找到兼職，亦只有數千元，根本唔夠還銀行錢及生活費。

奪命車禍事發過程

昨日（27日）早上7時許，元朗公路往上水方向近十八鄉交匯處發生7車連環相撞事故，當中一輛急凍貨車車頭損毀最為嚴重，貨車內的49歲姓王司機一度被困，經由救援人員救出，並送往博愛醫院搶救後終證實不治；其餘傷者包括3男2女及1名男童。至於意外原因，則仍有待警方調查。

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