小學選校︱小紅書留學教育平台分級港熱門小學5大類　自製一圖睇清似足五星連珠

▲ 小紅書留學教育平台用5層分級香港熱門小學。

【小一派位/小一入學/小學Top100/全港小學100強全港小學排名2025】近港府推出高才通計劃，內地學生都可以入讀本港的津小，有見及此，小紅書湧現不少教育平台，提供教育資訊。某教育平台就用一張圓形圖劃分5大區域，分為頂流、一綫、牛校、熱門及優秀，供內地家長作選校指南。

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該教育平台以《一篇帶你看懂香港熱門小學》為題，將香港熱門小學分為五個等級，包括頂流、一綫、牛校、熱門及優秀，圓形圖似足五星連珠，宇宙太陽系軌跡，頂流分別有4間小學，包拔萃女小學、喇沙小學、聖保羅男女中學附屬小學及瑪利諾修院學校(小學部)。

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內地小紅書教育平台︱香港頂流小學

內地小紅書教育平台︱香港一線小學

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內地小紅書教育平台︱香港小學牛校

內地小紅書教育平台︱香港熱門小學

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內地小紅書教育平台︱香港優秀小學

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