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小學選校︱小紅書留學教育平台分級港熱門小學5大類　自製一圖睇清似足五星連珠

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

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小紅書留學教育平台用5層分級香港熱門小學。

【小一派位/小一入學/小學Top100/全港小學100強全港小學排名2025】近港府推出高才通計劃，內地學生都可以入讀本港的津小，有見及此，小紅書湧現不少教育平台，提供教育資訊。某教育平台就用一張圓形圖劃分5大區域，分為頂流、一綫、牛校、熱門及優秀，供內地家長作選校指南。

最新影片:

童學園
尖子透視︱頑童公屋仔吳煒倫導演派位入名校被恩師收復　開啟編劇導演夢

該教育平台以《一篇帶你看懂香港熱門小學》為題，將香港熱門小學分為五個等級，包括頂流、一綫、牛校、熱門及優秀，圓形圖似足五星連珠，宇宙太陽系軌跡，頂流分別有4間小學，包拔萃女小學、喇沙小學、聖保羅男女中學附屬小學及瑪利諾修院學校(小學部)。

 

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內地小紅書教育平台︱香港頂流小學

拔萃女小學
喇沙小學
聖保羅男女中學附屬小學
瑪利諾修院學校(小學部)

內地小紅書教育平台︱香港一線小學

聖保祿學校(小學部)
聖若瑟小學
拔萃男書院附屬小學
九龍塘小學
九龍塘宣道小學
協恩中學附屬小學
聖方濟各英文小學
嘉諾撒聖瑪利學校
保良局陳守仁小學

 

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內地小紅書教育平台︱香港小學牛校

瑪利曼小學
嘉諾撒聖心學校
聖公會聖彼得小學
聖保祿天主教小學
番禺會所華仁小學
天神嘉諾撒學校
香港培正小學
德望小學
聖士提反女子中學附屬小學
香港真光中學附屬小學暨幼稚園
浸信會呂明才小學
民生書院小學

內地小紅書教育平台︱香港熱門小學

軒尼詩道官立小學
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)
港大同學會小學
英華小學
聖羅撒學校
香港浸信會聯會小學
嘉諾撒聖方濟各學校
保良局梁周順琴小學
油蔴地天主教小學(海泓道)
油蔴地天主教小學
聖嘉勒小學
沙田官立小學
馬頭涌官立小學 (红磡灣)
聖保羅書院小學
循道學校
大埔舊墟公立學校(寶湖道)
浸信會沙田圍呂明才小學

 

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內地小紅書教育平台︱香港優秀小學

順德聯誼總會何日東小學
培基小學
拔萃小學
保良局馮晴紀念小學
聖公會田灣始南小學
聖類斯中學(小學部)
中西區聖安多尼學校
光明英來學校
荃灣官立小學
順德聯誼總會胡少渠紀念小學
道教青松小學
嘉諾撒聖家學校 (九龍塘)
大埔舊墟公立學校
國際基督教優質音樂中學暨小學
保良局田家炳小學
高主教書院小學部
李志達紀念學校
保良局何壽南小學
北角衛理小學
聖公會阮鄭夢芹小學
滬江小學
聖公會聖紀文小學
中華基督教會基灣小學

 

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