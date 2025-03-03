小學選校︱小紅書留學教育平台分級港熱門小學5大類 自製一圖睇清似足五星連珠
升學教育
撰文： TOPick教育組
發布時間： 1 小時前
【小一派位/小一入學/小學Top100/全港小學100強全港小學排名2025】近港府推出高才通計劃，內地學生都可以入讀本港的津小，有見及此，小紅書湧現不少教育平台，提供教育資訊。某教育平台就用一張圓形圖劃分5大區域，分為頂流、一綫、牛校、熱門及優秀，供內地家長作選校指南。
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該教育平台以《一篇帶你看懂香港熱門小學》為題，將香港熱門小學分為五個等級，包括頂流、一綫、牛校、熱門及優秀，圓形圖似足五星連珠，宇宙太陽系軌跡，頂流分別有4間小學，包拔萃女小學、喇沙小學、聖保羅男女中學附屬小學及瑪利諾修院學校(小學部)。
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內地小紅書教育平台︱香港頂流小學
|拔萃女小學
|喇沙小學
|聖保羅男女中學附屬小學
|瑪利諾修院學校(小學部)
內地小紅書教育平台︱香港一線小學
|聖保祿學校(小學部)
|聖若瑟小學
|拔萃男書院附屬小學
|九龍塘小學
|九龍塘宣道小學
|協恩中學附屬小學
|聖方濟各英文小學
|嘉諾撒聖瑪利學校
|保良局陳守仁小學
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內地小紅書教育平台︱香港小學牛校
|瑪利曼小學
|嘉諾撒聖心學校
|聖公會聖彼得小學
|聖保祿天主教小學
|番禺會所華仁小學
|天神嘉諾撒學校
|香港培正小學
|德望小學
|聖士提反女子中學附屬小學
|香港真光中學附屬小學暨幼稚園
|浸信會呂明才小學
|民生書院小學
內地小紅書教育平台︱香港熱門小學
|軒尼詩道官立小學
|軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)
|港大同學會小學
|英華小學
|聖羅撒學校
|香港浸信會聯會小學
|嘉諾撒聖方濟各學校
|保良局梁周順琴小學
|油蔴地天主教小學(海泓道)
|油蔴地天主教小學
|聖嘉勒小學
|沙田官立小學
|馬頭涌官立小學 (红磡灣)
|聖保羅書院小學
|循道學校
|大埔舊墟公立學校(寶湖道)
|浸信會沙田圍呂明才小學
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內地小紅書教育平台︱香港優秀小學
|順德聯誼總會何日東小學
|培基小學
|拔萃小學
|保良局馮晴紀念小學
|聖公會田灣始南小學
|聖類斯中學(小學部)
|中西區聖安多尼學校
|光明英來學校
|荃灣官立小學
|順德聯誼總會胡少渠紀念小學
|道教青松小學
|嘉諾撒聖家學校 (九龍塘)
|大埔舊墟公立學校
|國際基督教優質音樂中學暨小學
|保良局田家炳小學
|高主教書院小學部
|李志達紀念學校
|保良局何壽南小學
|北角衛理小學
|聖公會阮鄭夢芹小學
|滬江小學
|聖公會聖紀文小學
|中華基督教會基灣小學
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