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中年好聲音3｜音樂女神海兒回歸　露膊仙氣Look現身為男參賽者準備紙巾？

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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音樂女神海兒回歸《中年好聲音3》 ，仙氣Look現身為男參賽者準備定紙巾？

【海兒 / 音樂女神 / 中年好聲音3】將在本周日（3月2日）播出的最新一集《中年好聲音3》是20強晉身16強淘汰戰，評審團除了固定班底外，音樂女神海兒載譽歸來，與陳曉東擔任嘉賓評審。此外，邀來資深唱片騎師區瑞強用靚聲帶觀眾進入20強競賽。

音樂女神︱粉絲盼海兒回歸《中年好聲音3》　女神直播透露意向

中年好聲音3｜海兒仙氣Look回歸

之前在香港區賽區百強盲選時擔任嘉實評審的海兒，本回20強競賽載譽歸來，穿著單肩斜膊Look已經十分吸睛，她更與一名男參賽者大玩紙巾互動，教如何令氣息變得多元化，海兒揮動紙巾姿勢優美，仙氣十足。

主持車婉婉也戥這位男參賽者開心：「你就好，好多人都想同海兒老師玩紙巾！」

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中年好聲音3｜參賽者演唱《一生何求》獲評審激讚

另外，該集《中年好聲音3》除海兒回歸，焦點演出為上回合奪得MVP的張與辰，選唱陳百強的《一生何求》獲得全場拍掌歡呼聲，唱畢後不禁感觸落淚，連肥媽也被其歌聲感動得眼濕濕。

評審東東對「男大魔王」張與辰激讚：「我聽第一句就明，聽第三句進入咗狀態，令到我都好感動，完全聽到晒入面種無奈，我覺得好好。」

常說「Less is more」的張佳添坦言被融化：「一首簡單嘅歌，簡簡單單用個心唱就好好聽，中音至中低音嘅聲，直情融化咗我，覺得有一股能量罩咗呢間廠！」

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中年好聲音3｜評審幽默互動引全場爆笑

除了張與辰情感豐富的實力演出成焦點外，評審們的互動表現同樣勁搶Fo！東東和肥媽拍在一起火花兼默契十足，不時戲王上身模仿參賽者的苦情慘樣，引發全場爆笑。

東東指陸東成造型似白馬王子，唱呂方歌曲《你令我快樂過》沒有失戀感覺，肥媽開玩笑窒東東：「你即係話呂方似失戀啦！」令東東尷尬回應：「Er……係，多啲。」場面搞笑。

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