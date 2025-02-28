飲食情報｜夜上海聯乘MAISON MAROU 推3款港式口味「茶古力」

屹立逾30載的夜上海餐廳與越南知名朱古力品牌 MAISON MAROU 再度聯乘合作，推出品牌「茶古力」（Chakeli），再次展現中西文化的融合魅力。

由來自法國的 MAISON MAROU 創辦人 Vincent Mourou 和 Samuel Maruta創立的MAROU，以高質的可可豆及可持續發展著稱。夜上海則以傳承茶文化為宗旨，象徵品質的追求。兩大品牌今次就共同打造這款極具代表性的香港人手信。

▲ 普洱巧克力結合溫潤醇厚

「茶古力」融合了兩大主要元素︰「茶」與「朱古力」（巧克力）。這款產品系列以濃郁的黑朱古力為基底，搭配3款獨特且經典的中國茶口味。茉莉花巧克力質感細膩優雅，令人回味無窮。

▲ 菊花巧克力富柔和花香。

普洱巧克力結合普洱茶的溫潤醇厚，帶來濃郁且層次豐富的滋味；菊花巧克力以菊花的柔和花香為靈感，為味蕾注入一抹清爽怡人的香氣。

「茶古力」系列既展現香港獨特的文化魅力，也可作為香港代表性手信之一。

▲ 茉莉花巧克力細膩優雅

3款「茶古力」系列已於金鐘及尖沙咀的夜上海餐廳正式發售。（單排售價$68，3排連禮袋優惠價$188）