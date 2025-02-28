航空事故丨兩架貨機起飛分隔高度未達預期　民航處：空管人員或沒遵循既定程序

▲ 2月27日，機場兩架貨機起飛時分隔高度不足，幸最終安全離開。（資料圖片）

兩架貨機昨日（27日）起飛時，因爬升速度未達預期，而無法達到預期的分隔高度，其中一架貨機向機組人員發出交通防撞警示，並要下降飛行高度。民航處正跟進個案，指事件可能涉及空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛。

事件涉及前往土庫曼的MNG航空A330貨機（航班編號MNB380），及前往巴庫的絲綢之路西部航空的B777貨機（航班編號AZG625）。昨日早上7時，兩貨機分別獲空管人員批准從香港國際機場的中跑道（即跑道07C）和南跑道（即跑道07R）起飛，並按標準飛行程序離場。兩架貨機起飛後，再分別獲空管人員指示爬升至5,000英呎和3,000英呎，以保持高度分隔。

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按標準程序飛行 保持目視對方

不過，由於兩架貨機的爬升速度未如空管人員的預期，導致兩機無法實現預期的分隔高度。期間，兩架貨機一直按標準離場程序飛行，並保持目視對方。

當航機飛至機場東北方約7海里的範圍，絲綢之路西部航空的B777貨機向機組人員發出交通防撞警示，航機隨後下降至2,500英呎。事件後，兩架航機繼續按飛行計劃前往目的地。

▲ 運輸及物流局局長陳美寶。（朱永倫攝）

民航處非常重視是次事件，已即時按照機制展開調查和跟進。初步資料顯示，事件可能涉及空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛，有關空管人員暫時被調離前綫空管職務。

運輸及物流局局長陳美寶表示，已經責成民航處盡快全面調查，及要求盡快提交報告，調查範圍會涵蓋整個航空管制、機制、程序、人員管理及培訓等，希望全面提升及改善不足之處。

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