  • 23°C
香港時間：2025228日 (五) 18:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2025｜陳美寶：正研究各項交通收費的具體建議及時間表　爭取年內完成並分批提出建議

港聞

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

運輸及物流局局長陳美寶。（朱永倫攝）

財政司司長陳茂波日前發布新一份《財政預算案》，提出會研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約十億元的收入；另會檢視各政府隧道及主幹道的收費，以及電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款等，初步估計相關調整可每年增加約20億元收入。

運輸及物流局局長陳美寶今（8日）出席記者會時表示，正研究各項收費的具體建議及時間表，會爭取今年盡快完成檢討，並分批提出建議，以及諮詢立法會。

對於報導指，向陸路離境私家車徵收200元邊境建設費的建議惹內地政府的不滿，認為與兩地融合的精神不符等。陳美寶指，局方會配合財政預算案，就私家車徵收邊境建設費作研究，包括評估對市民及對整體交通的影響等，強調希望秉承用者自付、能者多付的原則；又指當局一直支持及努力推進大灣區一小時生活圈，從市民透過高鐵和陸路口岸出行的數據亦反映，本港與大灣區的便利做得很好，之後亦會再推進跨境鐵路，以進一步推動融合。

至於調整本地交通費用，陳美寶稱是重點檢討多年沒有調整的收費，如停車收費錶及違例泊車均約30年沒有調整，出發點除希望維持審慎理財原則，局方也重視交通管理和道路安全，冀透過適當調整提到阻嚇作用。

她又稱，現時18條隧道或主幹道中有8條收費，是次冀作整全檢討，會考慮市民負擔能力，以及對大量用公交出行市民的影響，亦重視４個原則，包括交通管理、用者自負、公交優先及效率優先，之後會向立法會和社會多點解說。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

食道癌｜56歲唱作男歌手 驚爆3年前患食道癌 食道全白現況曝光
食道癌｜56歲唱作男歌手 驚爆3年前患食道癌 食道全白現況曝光
急症室最長等候時間（02月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月28日 時間16:05）
牛津研究｜常吃1種食物最長壽　1個習慣做過龍「益壽變折壽」【附23大因素影響壽命長短】
牛津研究｜常吃1種食物最長壽　1個習慣做過龍「益壽變折壽」【附23大因素影響壽命長短】
真赫曼逝世︱Gene Hackman真赫曼與太太陳屍家中　寓所門半開女屍腐爛死因有可疑
真赫曼逝世︱Gene Hackman真赫曼與太太陳屍家中　寓所門半開女屍腐爛死因有可疑