財政預算案2025｜陳美寶：正研究各項交通收費的具體建議及時間表　爭取年內完成並分批提出建議

▲ 運輸及物流局局長陳美寶。（朱永倫攝）

財政司司長陳茂波日前發布新一份《財政預算案》，提出會研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約十億元的收入；另會檢視各政府隧道及主幹道的收費，以及電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款等，初步估計相關調整可每年增加約20億元收入。

運輸及物流局局長陳美寶今（8日）出席記者會時表示，正研究各項收費的具體建議及時間表，會爭取今年盡快完成檢討，並分批提出建議，以及諮詢立法會。

對於報導指，向陸路離境私家車徵收200元邊境建設費的建議惹內地政府的不滿，認為與兩地融合的精神不符等。陳美寶指，局方會配合財政預算案，就私家車徵收邊境建設費作研究，包括評估對市民及對整體交通的影響等，強調希望秉承用者自付、能者多付的原則；又指當局一直支持及努力推進大灣區一小時生活圈，從市民透過高鐵和陸路口岸出行的數據亦反映，本港與大灣區的便利做得很好，之後亦會再推進跨境鐵路，以進一步推動融合。

至於調整本地交通費用，陳美寶稱是重點檢討多年沒有調整的收費，如停車收費錶及違例泊車均約30年沒有調整，出發點除希望維持審慎理財原則，局方也重視交通管理和道路安全，冀透過適當調整提到阻嚇作用。

她又稱，現時18條隧道或主幹道中有8條收費，是次冀作整全檢討，會考慮市民負擔能力，以及對大量用公交出行市民的影響，亦重視４個原則，包括交通管理、用者自負、公交優先及效率優先，之後會向立法會和社會多點解說。

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