夢幻聯乘｜Honda夥Pokémon公司　打造「故勒頓」實體電單車

本田（Honda）又有新搞作！Honda近日宣布，將與Pokémon合作，推出一款以《寶可夢 朱》中登場的紅色電單車「故勒頓Koraidon」為原型的實體電單車，並且將於日本展出。

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Honda宣布與Pokémon聯乘，推出「Honda Koraidon Project」，以《寶可夢 朱》中登場的傳說Pokémon故勒頓為原型，製作出神獸造型的電單車。電單車將於3月7日至9日，在東京港區「Honda Welcome Plaza 青山」公開展出。

據介紹，Honda故勒頓電單車在尺寸與重量上貼近遊戲中的設定，並融入Honda獨有的自平衡技術。此技術源於2017年CES重公開的「Honda Riding Assist」，借鑒ASIMO機械人的平衡控制原理。Honda也指出，未來有望實現故勒頓的「疾馳形態」及四足行走功能。

Honda表示，自2024年夏季啟動以來，經過8個月的研發，這款電單車初期成果終於問世。這不僅僅是對工程技術的一次挑戰，更是Honda工程師夢想的具象化。展覽過後，業界預料Honda或會進一步完善此概念車，甚至探索量產的可能。

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