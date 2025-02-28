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尖子透視｜炎明熹首以理大生身份受訪手稿曝光　Gigi大談讀時裝設計感受：激發想像力

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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炎明熹Gigi首度以理大學生身份受訪。

【炎明熹/香港理工大學/PolyU/聖安當女書院】星夢小天后炎明熹被指因合約問題被TVB投閒置散，近大半年甚少現身幕前，19歲的炎明熹正於香港理工大學修讀時裝（榮譽）文學士組合課程，早前她以學生身份拍攝教育局宣傳片。

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炎明熹（Gigi）以理工大學學生身份接受《港式速遞講你知》訪問，該片段於香港電台播出，戴著帽子的她穿上跌膊衫，型格得來又增添幾份知性美。

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聲夢小天后炎明熹｜手稿圖樣首曝光

攻讀了時裝設計課程近一年，炎明熹於節目中分享感受，Gigi說：「其實是一件充滿包容性和激發想像力的一件事情，在大學裡我有機會讀時裝設計，跟同學一齊創作一件作品，有趣的地方是遇到一些出錯的情況，卻能延伸另一件作品出來。」

Gigi坦言慢慢摸索中，她說：「自己可能一直在探索，如何令一件事成形的狀態，因為通常自己繪畫比較多，但就未實賤過出來，所以創作服飾上，某些形狀不知道是否可以做出來，所以我在想，有甚麼布料或物質，可以令它們有這樣的形狀。」

節目中，Gigi除展示其手稿圖樣外，更用衣車縫製衣衫。片段引來不少Gi炎粉討論，粉絲表示Gigi近大半年休養生息，精神確實不錯，有人更封Gigi為「小天后設計師」。

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聲夢小天后炎明熹｜英語稍遜獲同學相助

炎明熹中學就讀觀塘區著名女校聖安當女書院，2023年，透過「學校推薦直接錄取計劃」獲理工大學取錄，入讀時裝（榮譽）文學士組合課程，去年Gigi完成了一個學期，接受媒體訪問大談感受。

由於半工讀的關係，Gigi坦言難以跟同學夾時間完成小組功課，只能多做單人功課，另外，英文不太好的Gigi獲同學幫忙，令她非常感恩，雖然要半工讀，惟Gigi兼顧得好好，她透露上學期成績比預期好。

香港理工大學設有10個學院。（香港經濟日報圖片）

香港理工大學｜時裝是PolyU最搶手課程之一

香港理工大學（The Hong Kong Polytechnic University）設有10個學院，包括工程、工商管理、人文和時裝等，當中「時裝(榮譽)文學士組合課程」是競爭激烈課程之一，平均約10.9人競爭一個學額。

畢業生擁一年相關工作經驗後，即可申請成為香港紡織及服裝學會的學位會員；具有兩年相關經驗則可申請成為英國紡織學會 (ATI) 會員。

至於理大最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目達到指定成績將納入選修科目。

此外，若考生在2017年之前獲取乙類應用學習科目的「達標並表現優異」或「達標並表現優異（I）」級或以上，個別課程會考慮將其納入選修科目等。

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