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流感高峰期｜傷風感冒藥不能治流感　醫生教外出旅遊帶這1物自救

兒童健康

撰文： 李綉珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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傷風感冒藥不能治流感，醫生教外出旅遊帶這1物自救。

【流感／流感高峰期／傷風感冒／林永和醫生】流感高峰期，您是否也擔心被流感「突襲」？流感與普通傷風感冒不同，徵狀來得快，高燒、全身肌肉痛、頭痛等令人難以招架。與普通感冒不同，流感需在發病48小時內服用抗病毒藥物才能有效控制。林永和醫生建議，外出旅遊時可攜帶1物自救，及時應對流感威脅，守護健康！

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流感高峰期｜傷風感冒藥不能治流感　醫生教外遊帶這1物自救

林永和醫生堅尼地城地舖診所。（陳慧安攝）

流感高峰期｜流感與傷風感冒勿混淆

很多人都會將流感與一般傷風感冒混淆，但其實兩者大不同！症狀來得又快又猛，高燒、周身骨痛、頭痛等，關鍵在於流感若能在發病後48小時內確診並服用抗病毒藥物，可有效縮短病程並降低併發症風險！不過，林醫生表示這些藥物對普通感冒並無效果，因此怎樣如何分辨流感與感冒呢？

流感高峰期｜普通感冒症狀

普通感冒，症狀較輕微，通常以流鼻水、咳嗽、喉嚨痛為主，發燒較輕微，病情惡化速度較慢；流感（流行性感冒）甲型或乙型流感病毒引起，是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，病徵通常來得突然且嚴重，包括高燒、全身肌肉痛、頭痛等，並可能在幾小時內迅速惡化，令人難以正常活動。

流感高峰期｜流感症狀

與普通傷風感冒不同，流感若在發病後48小時內確診，可以透過服用抗病毒藥物（如特敏福）來縮短病程，並降低併發症風險達3至5成。不過一般流感過了兩、三天病徵過後都沒有改善，甚至惡化，就要小心流感引致肺炎，或者誘發了其他病毒、細菌感染，如肺炎鏈球菌。

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流感高峰期｜分辨流感與普通感冒

項目流感一般感冒
發病速度突發性病情惡化速度較慢/漸進性
主要症狀發燒、咳嗽、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛喉嚨痛、咳嗽、打噴嚏、鼻塞、流鼻水
發燒高燒3-4天（超過 38.5°C）少發燒，僅體溫些微升高
病情嚴重、無法工作/上課較輕微

流感高峰期｜留意嚴重病徵

如果小朋友出現以下症狀，可能是病情惡化的跡象，應立即求醫：

  • 呼吸困難：呼吸急促、喘鳴聲、血氧下降（低於 95）、心跳加快（超過 120-130 次/分鐘）。
  • 嘴唇變色：嘴唇或指甲呈現藍色或紫色，可能是缺氧的表現。
  • 高燒不退：如果發燒持續超過 2-3 天，或體溫持續升高，可能是肺炎或其他嚴重感染的跡象。
  • 其他症狀：如嘔吐、多痰、極度疲倦等。

流感高峰期｜外遊帶備這物傍身

林醫生建議，若出現流感症狀，應盡快進行快速測試以確認是否為流感，從而決定是否需要使用抗病毒藥物。特別是外出旅遊時，建議隨身攜帶流感快測套裝，並在出發前諮詢醫生，預先準備抗病毒藥物。這樣即使在外地感染流感，也能在48小時內及時服用藥物，降低病情惡化的風險，安心應對流感威脅！

流感高峰期｜預防措施及注意事項

家長應時刻留意小朋友的健康狀況，教導他們養成良好的衛生習慣。一旦發現小朋友有異常症狀，應及時採取措施，避免病情惡化。通過日常的預防和細心觀察，可以有效降低小朋友感染病毒或發展成嚴重疾病的風險。以下是林醫生一些建議和注意事項，幫助家長更好地保護小朋友的健康：

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