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贖夢｜張家輝笑言不會重返歌壇發展　得知劉俊謙想做導演力勸：唔好咁傻

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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張家輝為角色就連除褲都肯制，得知劉俊謙想做導演勸其：唔好咁傻。

【谷德昭 / 張家輝 / 劉俊謙】谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在明晚（3月1日）播出的一集請來電影《贖夢》導演張家輝以及演員劉俊謙任嘉賓。

今次是張家輝第4次執導，自言雖有進步，但仍覺辛苦。一來覺得在今日的電影生態中，好像做甚麼也是錯，二來站於演員和導演的位置，相方所承擔的責任亦很大不同，導演要承受所有事情，壓力真的很大。

張家輝坦言：「由你寫第一個字嗰一刻開始，你已經要斷定無論呢個劇本呢個戲係生係死，由頭到尾最靠得住、最愛護佢嘅人，同佢同生共死嗰個人得自己。」

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劉俊謙自言希望可以做導演。

贖夢｜劉俊謙想做導演被勸：唔好咁傻

當得知劉俊謙也想做導演時，張家輝即時勸說：「唔好咁傻啦！好辛苦㗎！」原來劉俊謙在疫情期間曾到台灣拍戲，當時有感身邊有很多朋友也沒有戲拍，所以生出不如自己嘗試寫劇本這個念頭。

因為劉俊謙自覺演員其實很被動，只能等機會，加上自己一直也不安於只做演員，覺得演員始終是幫導演講故事，但總不會對所有故事也抱有百分百的興趣，而講自己的故事就可以，於是便慢慢開始寫作。

張家輝聽見劉俊謙話要自己做「畀心哥」角色即時大笑起來。

贖夢｜張家輝怕做派心手勢

張家輝知道後不忘提醒劉俊謙：「做導演你搵我拍呀！知唔知呀？」劉俊謙笑稱會寫一個要不斷做畀心手勢的「畀心哥」角色給張家輝。

自言很怕做派心手勢，覺得自己做會很嘔心的張家輝聽見後即時大笑，更說：「喂！角色我得喎，真人我做唔到至喎，角色我除褲都得喎！」全場即時起哄！張家輝見狀立時補一句：「即係我咁講啫！」

贖夢｜張家輝笑稱不會向歌壇發展

今次電影《贖夢》除了執導和演出之外，張家輝還會演唱片尾歌曲。示範對於唱歌，他一句「唱歌本身我有天份嘅」引得全場拍掌大笑。

張家輝稱自己沒有學過唱歌，但有鑽研怎樣發聲，所以比起以前，現在會唱得比較好。

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不過張家輝表示喜歡唱歌又不代表喜歡做歌手：「因為我係好怕面對住好多人，然後自己個樣好投入，有啲人投入得好有型，但係我就唔得，正如你要我做心心咁樣，我就會覺得自己好嘔心。」

至於說到片尾歌為何會由自己演唱，張家輝不諱言是因為錢，因為找任何人唱也要付錢，唯獨是自己唱才不用錢，不過最終還是給錢請了導演拍MV。

MV中，張家輝還應導演要求，擺出不少很chok的姿勢，家輝卻一臉不情不願地說：「導演要我chok嘅，我都唔想㗎呢啲嘢，我演戲呀嘛！除咗演戲我真係冇乜嘢特別有興趣。」還強調：「唱歌雖然我有天份，我都唔諗住喺嗰方面發展。」自己講完也忍不住笑起上來。

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