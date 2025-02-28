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中大醫院財困｜財委會9票棄權下通過延期撥款　中大指正接觸「耐心資本」尋求融資

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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中大醫院行政總裁馮康。(資料圖片)(彭大偉攝)


立法會財委會透過記名表決，通過「香港中文大學醫院發展計劃貸款」，議案以63票贊成、9票棄權獲通過。中大校董會副主席陳德霖表示，承認延期還款至2028年後，資金仍然存在缺口，指中大曾接觸耐性資金，初步反映正面。

9票棄權包括田北辰、林素蔚、 江玉歡、朱國強及簡慧敏等。早前已表明或不投支持票的田北辰重申，無可能相信中大醫院提供的預算數字，不過預測依然原封不動，「更甚局長(盧寵茂)來都唔來，我覺得真係好唔尊重個立法會；我真心真意想支持，我覺得佢長遠可以還得哂，如果信哂佢個預測，我點過到自己個關。」

對於中大獲延期還款後的融資安排，校董會副主席陳德霖表示，曾接觸一些耐性資金(patient capital)，指這些資金在乎的是中長線的商業模式是否可行，以及財務可持續，初步而言這些資金對中大醫院反映正面，但強調僅屬初步探討。

中大本月向立法會尋求批准再順延還款多3年直至2028年。不過據中大向立法會文件提交的資料，預料該院2028後因還款連續6年達現金負結餘，最多一年更達到7億元。政府亦預料，即使獲通過延期還款，該院仍需再尋求融資方法。

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