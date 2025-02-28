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香港運動員｜「跳馬王子」石偉雄宣布退役結束運動員生涯　曾兩奪亞運冠軍

港聞

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「跳馬王子」體操運動員石偉雄正式退役，並獲體院聘任，成為港隊全職教練。（資料圖片）

中國香港體操總會宣布，「跳馬王子」體操運動員石偉雄將於明日（3月1日）正式退役，並獲體院聘任，成為港隊全職教練。石偉雄在社交網站發聲明，指體操生涯有甜酸苦辣，亦充滿高低起跌，形容「唔捨得」，而體操為他生命中好重要的一塊版圖。

現年33歲的石偉雄，6歲開始練習體操，8歲入港隊，曾三次以主項跳馬踏足奧運比賽。中國香港體操總會今日（28日）宣布石偉雄將於明日正式退役，轉任港隊全職教練，培養更多優秀的競技體操運動員，繼續傳承比賽經驗和技術，幫助港隊運動員在國際舞台上取得出色的成績。

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石偉雄則在社交媒體公布消息，他沒有直接透露退役原因，形容「唔捨得」，因體操是生命中好重要的一塊版圖，即使重新再來，都會選擇體操，並用體操項目上的滿分10分去形容26年來的經歷。

他表示26年的體操生涯既有甜酸苦辣，亦充滿高低起跌，為他帶來好多榮譽，包括2屆亞運冠軍，2次世界盃冠軍，同時令他遍體鱗傷，學習從低潮、傷患共存中學習，令自己每日成長。

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他又感謝教練兼總教練 Sergiy Agafontsev、體院和總會嘅栽培，以及經理人、醫生、治療師，和體院員工等人士。

翻查資料，石偉雄多次受傷患困擾，在世錦賽期間、直至巴黎奧運期間，腳部均需要打止痛針，甚至請求醫生遠赴法國為他注射，醫生於打第一針時曾明言，打針有「斷腳」風險。

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