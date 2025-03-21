  • 21°C
香港時間：2025321日 (五) 20:19

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麥當勞優惠｜捐款麥當勞之家贏《拉闊音樂會》門票　套票回歸$25起嘆1餐+最後倒數食玉子將軍

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

捐款麥當勞之家有機會贏《拉闊音樂會》門票2張！

【麥當勞優惠/玉子將軍漢堡/拉闊音樂會】麥當勞送《拉闊音樂會》門票！麥當勞再度與商業電台881903再度合作，推出慈善活動「SHOW畀你睇」，只要捐款予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，就有機會獲得《拉闊音樂會》門票！另外下周繼續為大家提供「玉子將軍漢堡減$5」及「麥麥慳」套票優惠！

麥當勞優惠｜捐款有機會贏《拉闊》門票2張

由即日起至4月20日（晚上11時59分或之前），打開麥當勞APP，點擊捐款banner到指定網站，並捐款$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會贏取5月10日在亞洲國際博覽館舉行的《CreFIT呈獻拉闊音樂會Oscar．回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》門票兩張！捐款活動將按特定序列選出100名幸運兒，每位得獎者可獲得活動門票兩張。大家可重複捐款，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，得獎結果將於5月2日前透過登記電郵通知。

由即日起至4月20日，捐款$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會贏取《拉闊音樂會》2張！（相關機構提供）

麥當勞優惠｜把握機會食玉子將軍漢堡 +$25起食4款套餐

另外，「玉子將軍漢堡套餐減$5」優惠即將完結，大家把握機會品嚐！另外，另外，「麥麥慳」套票優惠，其中包括$136 「四重滋味套餐」自選4個套餐再加1款指定小食、$100 起「飽你鍾意套餐」、$128「雞會難得套餐」 及$100起「著數之晨套餐」。只需先付$20訂金購買套餐，即可獲得一套四張換購券，換購券更可使用至4月23日！

點擊圖片放大

最新影片推介：

TOPick一分鐘
彩虹邨漫畫店｜彩虹邨漫畫店為愛書人堅持18載　重建結業如放下重擔：生意難做也是解脫

重點優惠推介：

點擊圖片放大
+5
+4

麥當勞App「麥麥慳」套票優惠券：

點擊圖片放大
+3
+2

麥當勞將軍漢堡系列：

點擊圖片放大

早餐時段（4時至11時）：

點擊圖片放大
+6
+5

全日（11時-午夜12時）：

點擊圖片放大
+2

晚餐時段（6時–午夜12時）：

點擊圖片放大

McCafé全日優惠：

點擊圖片放大
+6
+5

更多相關報道：

親子好去處｜黑白奶茶一連10日免費派奶茶　藝術展設6大打卡區+送紀念品

超市優惠｜AEON一連4天「感謝日」全線95折  12蚊店買滿$50減$10會員再享折上折

靚媽精明眼︱北角即撈海鮮重慶火鍋放題　$268免加一2小時任食生猛海鮮+近百款食材

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子自助餐優惠｜灣仔萬麗海景酒店自助午餐低至$222 3月25日限時網上開搶
14:13 2025/03/19
親子自助餐優惠｜灣仔萬麗海景酒店自助午餐低至$222 3月25日限時網上開搶
靚媽精明眼︱北角即撈海鮮重慶火鍋放題　$268免加一2小時任食生猛海鮮+近百款食材
15:34 2025/03/20
靚媽精明眼︱北角即撈海鮮重慶火鍋放題　$268免加一2小時任食生猛海鮮+近百款食材
超市優惠｜AEON一連4天「感謝日」全線95折 12蚊店買滿$50減$10會員再享折上折
今日 12:32
超市優惠｜AEON一連4天「感謝日」全線95折 12蚊店買滿$50減$10會員再享折上折
親子好去處｜全城有機日3月30日中環舉行　必買$1有機菜 廚具2折優惠
今日 12:18
親子好去處｜全城有機日3月30日中環舉行　必買$1有機菜 廚具2折優惠
親子好去處｜黑白奶茶一連10日免費派奶茶　藝術展設6大打卡區+送紀念品
今日 14:13
親子好去處｜黑白奶茶一連10日免費派奶茶　藝術展設6大打卡區+送紀念品

你可能感興趣

親子自助餐優惠｜灣仔萬麗海景酒店自助午餐低至$222 3月25日限時網上開搶
14:13 2025/03/19
親子自助餐優惠｜灣仔萬麗海景酒店自助午餐低至$222 3月25日限時網上開搶
靚媽精明眼︱北角即撈海鮮重慶火鍋放題　$268免加一2小時任食生猛海鮮+近百款食材
15:34 2025/03/20
靚媽精明眼︱北角即撈海鮮重慶火鍋放題　$268免加一2小時任食生猛海鮮+近百款食材
超市優惠｜AEON一連4天「感謝日」全線95折 12蚊店買滿$50減$10會員再享折上折
今日 12:32
超市優惠｜AEON一連4天「感謝日」全線95折 12蚊店買滿$50減$10會員再享折上折
著數優惠 麥當勞 漢堡 美食

最高瀏覽

疏忽照顧｜粉嶺皇后山邨2男童爬窗危坐窗台　父母被警方發現在單位內
疏忽照顧｜粉嶺皇后山邨2男童爬窗危坐窗台　父母被警方發現在單位內
講呢啲｜劉江上節目爆黃翠如已生B榮升人母　李珊珊嚇窒：你爆了出來！
講呢啲｜劉江上節目爆黃翠如已生B榮升人母　李珊珊嚇窒：你爆了出來！
急症室最長等候時間（03月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月21日 時間16:05）
Cookies成員︱傅穎回應缺席鄧麗欣演唱會原因　Thresea曾被男友虐打直言人生多災多難
Cookies成員︱傅穎回應缺席鄧麗欣演唱會原因　Thresea曾被男友虐打直言人生多災多難
皇后山邨｜粉嶺皇后山邨兩小童爬出窗台危坐　消防半空救人　警方拘捕男童父母
皇后山邨｜粉嶺皇后山邨兩小童爬出窗台危坐　消防半空救人　警方拘捕男童父母