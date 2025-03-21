麥當勞優惠｜捐款麥當勞之家贏《拉闊音樂會》門票　套票回歸$25起嘆1餐+最後倒數食玉子將軍

▲ 捐款麥當勞之家有機會贏《拉闊音樂會》門票2張！

【麥當勞優惠/玉子將軍漢堡/拉闊音樂會】麥當勞送《拉闊音樂會》門票！麥當勞再度與商業電台881903再度合作，推出慈善活動「SHOW畀你睇」，只要捐款予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，就有機會獲得《拉闊音樂會》門票！另外下周繼續為大家提供「玉子將軍漢堡減$5」及「麥麥慳」套票優惠！

麥當勞優惠｜捐款有機會贏《拉闊》門票2張

由即日起至4月20日（晚上11時59分或之前），打開麥當勞APP，點擊捐款banner到指定網站，並捐款$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會贏取5月10日在亞洲國際博覽館舉行的《CreFIT呈獻拉闊音樂會Oscar．回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》門票兩張！捐款活動將按特定序列選出100名幸運兒，每位得獎者可獲得活動門票兩張。大家可重複捐款，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，得獎結果將於5月2日前透過登記電郵通知。

▲ 由即日起至4月20日，捐款$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會贏取《拉闊音樂會》2張！（相關機構提供）

麥當勞優惠｜把握機會食玉子將軍漢堡 +$25起食4款套餐

另外，「玉子將軍漢堡套餐減$5」優惠即將完結，大家把握機會品嚐！另外，另外，「麥麥慳」套票優惠，其中包括$136 「四重滋味套餐」自選4個套餐再加1款指定小食、$100 起「飽你鍾意套餐」、$128「雞會難得套餐」 及$100起「著數之晨套餐」。只需先付$20訂金購買套餐，即可獲得一套四張換購券，換購券更可使用至4月23日！

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麥當勞App「麥麥慳」套票優惠券：

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麥當勞將軍漢堡系列：

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早餐時段（4時至11時）：

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全日（11時-午夜12時）：

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晚餐時段（6時–午夜12時）：

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McCafé全日優惠：

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