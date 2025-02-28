麥當勞優惠｜麥當勞3大突發優惠 McGriddles限時減價/超值套餐減$5
撰文： 精明媽咪
發布時間： 35 分鐘前
【麥當勞優惠/玉子將軍漢堡/McGriddles減價】麥當勞突發優惠！由即日起麥當勞App推出3大優惠，包括超值套餐減$5、玉子將軍漢堡套餐減$5，以及McGriddles早晨套餐減$3，讓大家全天候都可以享用美食優惠！
麥當勞優惠｜麥當勞App推3大突發優惠
由即日起，麥當勞App推出三款超值優惠，包括「玉子將軍漢堡套餐減$5」優惠，若想一次過滿足多種口味，可以選擇配抹茶麻糬批的四道菜滋味套餐，同樣可享減$5優惠！
另外，多款超值套餐包括巨無霸、脆辣雞腿飽、脆香雞翼（4件）套餐等，亦有減$5優惠，只要使用麥當勞App購買，即可享有減價優惠！
最新影片推介：
麥當勞優惠｜McGriddles早餐套餐減價
早餐時段，港人最愛的McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡超值早晨套餐也減$3，口感濕潤鬆軟，加上鹹香的豬柳與蛋餅，可以補充元氣迎接新的一天！
除了3款突發優惠外，麥當勞繼續有$20麥麥配下午茶、$92脆香雞翼分享桶（16件）、$100可享8杯McCafé咖啡套票。以下為麥當勞3月3日至3月9日優惠：
重點優惠推介：
麥當勞將軍漢堡系列：
早餐時段（4時至11時）：
全日（11時-午夜12時）：
晚餐時段（6時–午夜12時）：
McCafé全日優惠：
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