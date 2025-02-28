新醫學院｜工作組料第2季與提交建議書大學會面　今年內完成評核

▲ 籌備新醫學院工作組第三次會議。（政府新聞處圖片）

籌備新醫學院工作組今日（28日）召開第三次會議，討論評核建設第三所醫學院建議書的下一步工作。工作組按早前訂定的10項主要考慮條件評核大學提交的建議書，專家顧問及其他成員會在各自專業範疇深入審視建議書。工作組計劃在今年第2季內與提交建議書的大學進行會面，進一步了解大學提出的建議，以作出綜合考量，預期今年內完成評核，並向政府建議能配合香港發展為國際醫學培訓、研究及創新樞紐的方案。

醫務衞生局局長盧寵茂說，期望工作組今年稍後向政府提出成立新醫學院的最終建議，能令香港醫學教育和研究水平再創高峰。新一份《財政預算案》中宣布，政府會預留資源以配對形式供大學籌建新醫學院，建議設立的新醫學院的財政可持續性十分重要。新醫學院的資金安排，是工作組早前所訂的10項主要考慮條件之一。工作組會詳細審視建議書有否訂定多元化的資金來源及可行的財務管理計劃，確保新醫學院可持續長期發展。

教育局局長蔡若蓮指，國家最新發布的《教育強國建設規劃綱要（2024-2035年）》提出要加快建設世界一流的大學和優勢學科。工作組就新醫學院訂定的評核框架清楚列明各項評核要求及準則，包括教學與學習質素以及卓越研究。

新醫學院作為「北都大學教育城」的重要組成部分，將會促進有關大學的整體發展，提升醫療界別的學術及研究水平，推進香港成為國際專上教育樞紐。當局期望相關院校提交的建議書中能夠制定與「北都大學教育城」周邊高等教育集群及醫療產業的協同發展策略，積極提升本港專上教育國際競爭力。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】