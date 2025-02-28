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港隊運動員｜張家朗獲頒逾300萬元獎金　奧運戰衣贈母校

港聞

發布時間： 23 分鐘前

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熱門 啟德體育園 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

張家朗（中）獲頒發337.5萬元獎金，他今日（28日）將奧運戰衣、面罩和手套送贈母校。（林大輝中學提供）

連續兩屆奧運奪金的港隊劍擊代表張家朗，回到母校出席活動，獲頒發337.5萬元獎金。他稱自己在巴黎奧運前的亞錦賽遇上很大挫折，用了一段時間才振作，勉勵在場師弟妹遇上挫折時不要忘記初衷和氣餒。

張家朗暫無意置業

張家朗獲「林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃」頒發337.5萬元獎金，今日（28日）回到母校林大輝中學領獎，向母校送贈自己在巴黎奧運使用的戰衣、面罩和手套。被問到會如何使用獎金，他表示暫時無意置業，會先儲起獎金。

蟬聯兩屆奧運男子花劍金牌的張家朗表示，巴黎奧運前的亞錦賽，是他參加東京奧運之後表現最差的比賽，對他有很大打擊，用了一段時間振作。他勉勵在場的師弟妹，在人生中會遇上不同挫折，期間亦不要忘記初衷和氣餒。他又透露，自己下月會出戰世界盃開羅站。

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黃鎮廷亦獲頒獎金

另外，同樣是林大輝中學校友的乒乓球運動員黃鎮廷、李凱敏和殘疾乒乓球運動員唐志銘，亦獲頒發獎金。黃鎮廷在典禮上，將自己使用多年的乒乓球拍和港隊戰衣送贈母校。

林大輝中學今日亦舉行「藝術及文化發展中心」奠基儀式，校監林大輝表示，預計中心明年9月落成。中心樓高8層，落成後將提供視覺藝術及時裝中心、演講廳等設施。

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黃鎮廷 運動員 張家朗

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