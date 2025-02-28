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猴疱疹病毒｜染猴疱疹男子離世延遲公布　衞生防護中心︰會檢視現行做法

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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本港郊野公園不時有猴子出沒。(資料圖片)

本港出現首宗人類感染猴疱疹病毒死亡個案，衞生防護中心昨日公布《傳染病直擊》時表示，該名於金山郊野公園被野猴咬傷的37歲男子，已於去年6月離世。中心強調調查及教育工作並沒有延誤，但會檢視公布消息現行做法。

感染猴疱疹病毒死亡的37歲男子，去年二月在金山郊野公園被猴子襲擊，事隔一個月後發病，並於仁濟醫院留醫，直至去年6月離世。衞生防護中心總監徐樂堅表示，病毒在猴子上來說是普遍存在，感染到人就會有嚴重後果。

中心呼籲市民不能掉以輕心，避免走近或接觸牠們，亦切勿餵飼。傳染病專科醫生指，一旦被猴子抓傷或咬傷，要即時清洗傷口，減低病毒經傷口進入體內風險，然後盡快求醫，一般會接種破傷風疫苗及狂犬疫苗。

對於事隔8個月才公布病人離世消息，防護中心昨晚回覆查詢時表示，調查、控制和預防疾病，以及宣傳教育工作方面並沒有任何延遲，不過會檢視公布消息現行做法，會於切實可行情況下盡早公布特殊傳染病臨床情況重要轉變。

猴疱疹病毒｜徐樂堅促勿餵飼及接觸猴子　醫生發現類似個案要呈報

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