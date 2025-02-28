珍惜生命｜長沙灣28歲男燒炭自殺 消息指為偷食小薯茄吳泳健身教練William
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【小薯茄 / 吳泳 / 徐偉霖 / FAFA】長沙灣有人企圖自殺，事主疑為日前偷食小薯茄成員吳冰（阿冰）細妹吳泳的健身教練徐偉霖。
今日（28日）下午4時38分，警方接獲一名28歲姓徐男子的朋友報案，指懷疑其在長沙灣深盛路9號一單位自殺。
警方接報到場，發現男事主倒臥在上址一廁所，旁邊有一盤燃燒中的炭。他昏迷被送往明愛醫院，其後被轉送至東區尤德夫人那打素醫院治理。警方於現場沒有檢獲遺書，案件列作企圖自殺處理。
據了解，事主為健身教練徐偉霖William，日前被指出軌偷食小薯茄成員阿冰胞妹吳泳。William太太FaFa Tse周一（24日）凌晨在個人IG限時動態以「我老公偷食小薯茄泳泳」為題瘋狂爆料，列出William和吳泳「偷食」證據，引起網民熱議。
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉 FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
防止自殺求助熱線：
「情緒通」熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
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