體育盛事｜世界格蘭披治桌球大獎賽下周二啟德體藝館舉行　兩場表演賽各派2000免費門票

▲ 啟德體藝館。（資料圖片）

「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」首次在港舉辦，賽事下周二至日（4至9日）在啟德體育園啟德體藝館舉行，由全球排名前32名頂尖桌球高手，爭奪冠軍榮譽及世界排名。

表演賽傅家俊對「白旋風」韋德

本地名將傅家俊及吳安儀將先後出戰3月8日及3月9日上午11時的表演賽，周六傅家俊對傳奇球手「白旋風」韋德（Jimmy White），周日吳安儀對戰來自泰國的世界一姐諾查勒（Mink Nutcharut）。

兩場表演賽將各發放2,000張門票，合共4,000張免費門票。門票將派發予中國香港桌球總會、香港青少年團體、學校、慈善團體等，及經由官方社交媒體送贈予已購買正賽門票的觀眾，讓本地桌球社群及從未接觸桌球運動的公眾人士，均可共同參與這項盛事，在社區層面推廣桌球運動。

傅家俊表示，韋德是他的偶像，能與其比試對他意義重大。表演賽門票免費派發讓更多市民有機會感受桌球的魅力，大大推廣本地桌球文化。

吳安儀則指，諾查勒是世界頂尖球手，亦是她的老對手，很高興能夠在主場與她上演巔峰對決，必定為球迷送上精彩賽事。

中國香港桌球總會主席羅永聰表示，非常感謝主辦方提供絕佳機會，讓更多香港桌球社群參與其中，同時讓不熟悉桌球運動的公眾共同參與這項盛事，親身體驗頂尖桌球賽事的刺激感。

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