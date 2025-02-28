公務員丨楊何蓓茵：「跳point」非自動加薪制度　四成公務員沒增薪點

▲ 楊何蓓茵出席紀律部隊評議會35周年慶祝活動。(楊何蓓茵fb圖片)

【財政預算案／公務員／跳point】財政預算案提前公布公務員將凍薪，但會維持俗稱「跳point」的公務員遞增薪點制度，公務員事務局局長楊何蓓茵則稱，相關制度非自動加薪制度，現時有四成公務員沒增薪點。

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公務員丨四成公務員沒增薪 多已達頂薪

據知，當中不少人是因為已達頂薪。

楊何蓓茵今日（28日）出席紀律部隊評議會35周年慶祝活動後指，遞增薪點制度原意是激勵公務員每年有更好表現，並非自動，需視乎工作表現和品行，如表現欠佳或行為不當，則不能獲得；

我們也注意到不是所有公務員也有遞增薪點，現在有約四成公務員沒有遞增薪點，也不是想像中公務員可以永遠拿到遞增薪點，有些職系的增幅很少，可能只得四個，可能只能拿三次，也不是全部每年也有遞增薪點。譬如首長級公務員是每兩年才有一個，亦少至兩至三個。

被問到公務員凍薪可為政府節省多少開支，楊何蓓茵說，要視乎原本估算今年薪酬調整幅度，但凍薪一定不會令政府有額外開支。她又說，她接觸的大部分公務員都表示願意貢獻一分力，與市民一同解決財赤問題。政府決定不繼續進行今年薪酬趨勢調查，因此，今年不會有薪酬趨勢淨標準或總指標。

公務員丨楊何蓓茵：公共財政狀況非常嚴峻 需採取措施

楊何蓓茵在活動致辭強調，公共財政狀況非常嚴峻，面對當前的財政挑戰，政府需要採取措施，積極做好節流工作及改善公共財政。她指，會繼續鼓勵部門加強管理措施和推動數碼化，重訂工作優次、重組工作模式、善用科技，以及精簡程序，從而進一步優化人力資源的運用，從寶貴的人力資源得到更大價值。

她說：

我深信憑着紀律部隊一貫的專業精神和使命感，定會與政府懷着同一信念，奮力應對當前的種種挑戰，繼續以盡忠竭誠、不畏困難、勇於改革和創新的精神，為市民提供最優質的服務。

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