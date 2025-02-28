競爭條例｜首有人因不遵從競委會調查遭檢控　清潔公司女職員刪涉案資料判囚2個月

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一名清潔公司職員因處置及隱藏文件，違反《競爭條例》(第 619章) 第 53(1)(a) 條， 今日（28日）在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，入獄2個月。被告獲准保釋等候上訴。是本港首宗因不遵從競爭事務委員會的調查權力而遭刑事檢控及定罪的案件。

競委會搜查時意圖刪除電腦文件

被告為雷妙貞，競委會早前就清潔服務公司懷疑合謀定價展開調查，在競委會持法庭手令搜查涉案公司的辦公室期間，雷妙貞作為其中一間清潔公司的員工，意圖刪除可能與調查相關的5份文件及多個電腦連結，競委會遂將個案轉交香港警務處作刑事調查。

《條例》賦予競委會的調查權力，包括要求任何人交出與調查有關的文件或資料、出席競委 會聆訊以回答有關問題，以及根據法庭手令進入並搜查相關處所。不遵從競委會的調查權力 屬刑事罪行。

競委會重申，妨礙競委會執行其調查權力屬嚴重的刑事罪行。今日被告被定罪，凸顯了有關行為的嚴重性，並對企圖妨礙競委會執法的人士，帶來強烈的阻嚇作用。

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