籃球博彩｜調查指籃球賭博平均30多歲較賭馬足球年輕　戒賭輔導：呈年輕化趨勢

▲ 據悉，馬會提出參考現行足球博彩做法，對未來籃球博彩作出相應規範。（資料圖片）

政府正研究籃球賭博合法化，消息指，籃球賭博平均年齡料約為30多歲，較賭波賭馬年輕，並指賭波合法化後無造成賭風，稱「大部分」賭風及相關嚴重社會問題來自非法外圍。有社福機構發現，賭博有年輕化趨勢，30歲以下求助個案4年增近10個百分點。

參考賭波合法化 未致賭風

據悉參與馬會賽馬的馬迷平均年齡是50多歲，足球賭博則是約40歲，而調查公司調查顯示籃球賭博平均年齡預料是30多歲，跟社會認知相同。同時發現非法賭博對少年有影響，他們躲在家中用手機賭博。消息強調賭博籃球合法化後，會規定未成年者一定不能參加。

消息人士又稱，參考2003年足球賭博合法化，並無導致賭風，「大部分」賭風及相關嚴重社會問題均來自非法外圍，希望外界明白大眾要協助遏制賭風，如從教育入手。

▲ 據悉，馬會提出參考現行足球博彩做法，對未來籃球博彩作出相應規範。（資料圖片）

政府於2003年成立平和基金，以資助預防及緩減與賭博有關問題的措施。馬會由2023至24年度起，連續4年向平和基金捐款，捐款數目為首兩個年度每年4,500萬元，隨後兩個年度為每年5,000萬元。另一方面，消息指馬會願意為平和基金撥款加碼，相信會在5,000萬元基礎上再增加。

趨年輕化 30歲以下求助增

路德會青亮中心負責提供戒賭輔導，中心主任梁翠儀表示，雖然中心無籃球賭博的細分數字，不過服務使用者中，十個有一半都接觸過籃球賭博。而近年求助個案有年輕化趨勢，30歲以下求助個案4年增近10個百分點，由2019年的21%增至2023年的30%，成為最大的年齡群組。同時，30歲以下曾參與網上賭博的數字亦大增，從2019年的6%急增至2023年約49%，相信與疫情因素，以及外圍賭法多元有關。

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