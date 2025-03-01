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財政預算案2025｜孫玉菡：長者精打細算　相信不問情由長車短搭的誘因會下降

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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熱門 啟德體育園 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

【2元乘車優惠  / 財政預算案2025 / 孫玉菡】新一份財政預算案提出調整2元乘車優惠，10元以上車票改付2折，每月限240程。

勞工及福利局局長孫玉菡今（1日）在電台節目中指，2元乘車優惠推出10年以來，公共交通厚非持續增長，增幅提供的補貼額也越來越大，又有長車短搭問題，財政上難以持續「有兩元兩折後，長者不問情由搭貴車去短地方，誘因會跌很多，因為長者他們是精打細算」，強調調整冀整體達致平衡，希望長者體諒，整個安排不可能令每個受惠者完全無改變。

他又指，如果八達通公司及交通營辦商評估後認為可以更快落實，當局一定會加快，但認為全港八達通機都要準確無誤調整好、工程要離線進行等，需預留合理時間，重申期望實行過程穩妥及萬無一失，確保長者可以在港鐵站的服務站檢查剩餘車程數目，將會適時公開實施時間及細節，未來也會加強宣傳計劃的改變，「鋪天蓋地」告知長者。

財政預算案2025丨推「兩蚊兩折」與促進銀髮經濟有否矛盾？　丘應樺：不可混為一談

新一份財政預算案提出調整2元乘車優惠。（經濟日報圖片）

另外，預算案提出至2027至28年度累計削減政府經常開支7%。孫玉菡指，現有向社福機構提供的400多億元資助需要削減，周一將會約見近170間社福機構，詳細解說政府縮減開支政策，並研究有否空間在資源運用上「拆牆鬆綁」，做到「一蚊當兩蚊使」。

他稱，各機構提供的每種服務均有不同協議及規範，在監管及匯報機制等方面的協議林林總總，相信有調整空間「有些協議簽訂了很久，過去數十年的最大轉變是長者越多越多、青年人越來越少；協議乃根據當時人口結構制訂，我認為隨着時間、人口結構及社會等方面的改變，定有空間大家攜手共商，檢視如何透過拆牆鬆綁創造更多空間」，又指可減少機構要提交的資料，以善用人力資源，釋放更多人手提供服務。

2元乘車優惠︱陳茂波：「兩蚊兩折」已處理長車短搭問題　月限240程可控未來開支增幅

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