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啟德體育園開幕｜港鐵加密屯馬綫班次　啟德站和宋皇臺站部分出入口單向進出

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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熱門 啟德體育園 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德體育園今開幕。（資料圖片）

【啟德體育園 / 啟德體育園開幕 / 啟德體育園交通 / 屯馬綫】啟德體育園今晚（1日）舉行開幕禮，共3.36萬名觀眾。港鐵指，會於屯馬綫啟德站和宋皇臺站相應調整車站安排和加強列車服務，並配合相關部門的整體人群管理。相關特別安排包括：

- 屯馬綫加密班次至早上繁忙時間相若水平，約兩至三分鐘一班車 ；「空載列車」候命，適時調整服務

- 加派車站人手協助乘客，晚間觀眾離場時段，實施出入口單向進出的特別安排

  • 啟德站:  B、C及D出入口將「只供入站」;  A出入口將「只供出站」
  • 宋皇臺站:  D出入口「只供入站」

港鐵指，由於活動散場時人數眾多，提醒乘客在進入啟德站及宋皇臺站時，須配合當局為管理人流而可能採取的措施，並預留額外等候時間以便分批進入車站，亦呼籲乘客預早透過MTR Mobile查閱最新車務資訊以計劃行程。

港鐵並特別推出【啟德體育園區 – 搭車攻略】專頁、懶人包及短片。

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