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突發｜聖保羅書院中五學生杭州交流期間身故　教育局：事件不涉及考察活動行程

港聞

發布時間： 9 小時前

最後更新： 1 小時前

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（聖保羅書院Facebook封面相片截圖）

聖保羅書院證實一名中五生在杭州交流期間不幸身故，指正了解詳情。校方今日（1日）凌晨將社交平台Facebook專頁的封面相片，轉為黑色底附校徽的圖片。

點擊圖片放大

教育局回應TOPick查詢時指，對於有學生離世，感到十分難過，向其家人表示深切慰問，並全力為涉事的學校及師生提供支援。

局方指，該校於2月底安排學生參與公民與社會發展科內地交流考察，行程一直順利進行，不幸事件令人十分惋惜。事發後教育局隨團人員已立即為該校提供支援及意見，而學校亦立即啟動危機處理小組跟進。香港特區駐滬辦人員也即時前往當地，一同留守為家屬提供協助。考察團回港後，教育局教育心理學家、學校領導、輔導教師和學校社工隨即為師生及家長提供輔導和支援。

局方又稱，校方已向家長發信交代事件，並會舉行特別班主任課，為有需要的學生提供進一步輔導。現階段希望各界人士諒解學校和保護學生，給予空間處理，渡過難關，會繼續與學校保持聯繫，提供適切的協助；由於事件仍在調查中，現階段不宜評論。而事件並不涉及考察活動行程，其他考察團不受影響。

入境處指，獲悉事件後已即時透過教育局及駐滬辦入境組了解情況及跟進事件，並與當事人家屬取得聯繫。駐滬辦入境組亦隨即派員前往當地，陪同家屬處理事件，提供適切意見及可行協助；會繼續與家屬、教育局及駐滬辦入境組保持緊密聯繫，跟進事件及按當事人家屬的意願提供一切可行的協助。

教育界立法會議員朱國強指，對有同學離世感到難過，亦望外界都要給予學校空間，指考察或交流團出現人命事故，是相當罕見，印象中未曾有過同類事件，相信教育局會認真處理善後，為師生提供專業支援。

他又稱，今次是個別事件，不會影響到其他內地考察，認為學校如有需要，比如因事件要求其他交流團改期，或另作其他安排，相信當局也一定會配合。

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