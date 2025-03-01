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財政預算案2025｜陳茂波指離境私家車徵邊境建設費冀能者多付　影響北上融合的說法不太站得住腳

港聞

發布時間： 2 小時前

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政預算案提出研究向陸路離境私家車收取200元邊境建設費，有報導引述消息是，有關建議惹內地政府不滿，不符兩地融合精神。財政司司長陳茂波今（1日）表示，有關說法純粹猜測，又指現時過境有不同口岸和交通工具，駕車北上市民佔整體15%，受影響人數相當輕微，影響北上融合的說法「不太站得住腳」。  

他稱，駕車北上的市民相信有較好經濟能力，認為政府投放不少資源在港珠澳大橋等基建上，在用者多付、能者自付的角度「是否可以適當地收回部分成本」，但強調目前仍處研究階段，未有具體定案，收費水平及如何落實有探討及商量空間。

被問到事前有無與內地城市溝通，陳茂波指，「畢竟財政預算案都是一個特區政府自己的事情，也相當機密，所以我們跟內地有一定的溝通渠道，個別的措施如何溝通，不在這裏仔細透露。」

對於有意見認為應對收入較多的市民增加稅收。陳茂波就指，開源時要考慮爭競力，本港正在搶企業、搶人才，目前並非合適時候。

有社福機構擔心政府削減撥款及商界捐款減少下，或影響現有服務。財政司司長陳茂波回應指，「第一他們要努力嘗試，不可以未做就說不可以」，又指過去兩年經濟溫和增長，今年的經濟增長大約是2至3%之間，未來幾年經濟形勢亦不錯，相信在此環境下，商界未來能夠貢獻的力量都會多些，認為要社會各界齊心合力。

預算案亦宣布，八間資助大學需要回撥40億儲備。陳茂波指，未來三年實際撥款已高於過去三年，會按個別學校財政情況釐定回撥額「幾間大學加上有千多億儲備，其中大概有百多億是政府歷來剩餘的撥款，現在請他們回撥在政府歷來向他們撥款剩餘的百多億儲備回撥40億，而回撥的40億又不是平均除八。我們有仔細看過幾間大學財政實力有所不同，有些儲備相當大，有些儲備較少，具體實行時按個別實際情況調撥。」

政府預計2028/29年度才恢復盈餘，被問到會否留低至轉虧為盈。陳茂波就稱，「大家一起努力」亦希望能更快滅赤。

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