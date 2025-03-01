方大同離世｜歌手方大同上月21日離世　終年41歲

▲ 歌手方大同。（FU MUSIC Facebook圖片）

歌手方大同自創的音樂公司賦音樂今（1日）在社交平台宣布，方大同面對頑疾5年，在上月21日早上離世。

全文如下：

以積極的態度面對頑疾5年, 方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。

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方大同去年7月透露自己「終於從抱養的日子走上康復之路」，並在10月份推出睽違八年的全創作專輯《夢想家 The Dreamer》，指作品是一張「病中專項」，在自己生病的不同階段錄制，「對於我在當時的狀況來說，既是一個挑戰，也是一種從單調境況中解脫的方式。我記錄了大量的筆記、想法、歌曲結構和歌詞，並在自己身體狀況能容許的情況下，逐步完成」，亦提到雖然身體狀況已有了長足的改善，但要完全康復還需要一段時間。方大同上月13日仍在社交平台宣傳歌曲《那沙漠裡的水》的MV。

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