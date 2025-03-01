方大同離世｜遺作《夢想家》病中錄製　方大同生前最後帖文曝光：祝大家身體健康

▲ 方大同逝世。

【方大同 / 方大同逝世 / 那沙漠裡的水】音樂才子方大同在上月21日早上病逝，面對頑疾仍堅持創作，新專輯《夢想家The Dreamer》成遺作，方大同形容是一張「病中專項」，指：「因為它是在我生病的不同階段錄制的。」

方大同曾說，對於當時的狀況來說，既是一個挑戰，也是一種從單調境況中解脫的方式。「我記錄了大量的筆記、想法、歌曲結構和歌詞，並在自己身體狀況能容許的情況下，逐步完成。」雖然身體狀況已經有了長足的改善，但要完全康復還需要一段時間。

他鼓勵粉絲：「生活中我們都會面對挑戰，但無論如何，讓我們繼續擁有夢想。希望大家聽得開心！」

方大同2月21日離世，但情人節前夕（2月13日），仍在微博以新作《那沙漠裡的水》祝大家情人節快樂，方大同曾說，此曲和 《沒啥好說》、《GF》是他新專輯裡面最喜歡的歌。

方大同離世｜歌手方大同上月21日離世 終年41歲

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方大同離世｜方大同曾歌迷簽名賀卡

方大同在IG最後帖文在2月13日發出，以英文寫道：「在這裡補上遲來的農曆新年祝福！祝大家身體健康、萬事如意！也別忘了去YouTube看看最新的音樂錄影帶《那沙漠裡的水 Oasis》，由導演3dwich執導！非常感謝他構思了各種有趣的小巧思和細節，打造出這麼可愛的作品。」

另外，方大同歌迷會在2月28日曾發文，指歌迷會收到方大同親筆簽名賀卡：「小約約管理組的一位小夥伴今年迎來了人生的重大時刻，步入了婚姻殿堂，非常感謝有心的大同專程寄來的賀卡，與偶像情誼的雙向奔赴，讓追星這件事更有意義。再次祝福有情人終成眷屬～」

卡片上寫道：「congratulations along with joyful wishes!」簽名下寫全FEB 2025，可是卻他與歌迷最後說話，無奈成為永訣。

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