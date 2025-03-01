方大同逝世｜41歲歌手方大同對抗頑疾5年逝世　生前最後貼文曝光

【方大同／逝世】歌手方大同今日（1日）驚傳離世，方大同所屬賦音樂發出聲明，表示方大同面對頑疾5年，於2025 年 2 月 21日早晨離世，享年41歲。而他生前在社交平台的最後貼文亦被曝光。

方大同逝世｜IG祝福粉絲身體健康

方大同生前在社交平台的最後貼文曝光，他2月13日曾在IG為粉絲送上祝福：「以在此向大家致以遲來的新春祝福！祝大家身體健康、事業興旺！」，如今離世消息一出，大批粉絲大感心痛。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

方大同逝世｜積極態度面對頑疾5年

賦音樂發出聲明全文如下：

以積極的態度面對頑疾5年, 方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。

方大同去年7月透露自己「終於從抱養的日子走上康復之路」，並在10月份推出睽違八年的全創作專輯《夢想家 The Dreamer》，指作品是一張「病中專項」，在自己生病的不同階段錄制，「對於我在當時的狀況來說，既是一個挑戰，也是一種從單調境況中解脫的方式。我記錄了大量的筆記、想法、歌曲結構和歌詞，並在自己身體狀況能容許的情況下，逐步完成」，亦提到雖然身體狀況已有了長足的改善，但要完全康復還需要一段時間。方大同上月13日仍在社交平台宣傳歌曲《那沙漠裡的水》的MV。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5