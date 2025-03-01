啟德體育園開幕禮｜容祖兒成首個獻唱歌手　劉德華驚喜現身全場High爆

▲ 啟德體育園主場館開幕表演，容祖兒獻唱。（彭大偉攝）

啟德體育園今晚（1日）6時30分舉行開幕禮，逾3萬名觀眾參與；嘉賓包括多名港隊及國家隊現役或退役精英運動員，包括樊振東、林丹、江旻憓、鄧俊文、謝影雪、杜凱琹等，亦有中港中港兩地明星，包括甄子丹、林子祥、葉蒨文、容祖兒、李幸倪（GINLEE）、張天賦（MC）、朱玲玲、李宇春及張杰等。

開幕禮長達1.5小時以「百川匯海」、「力爭上游」、「承先啟後」及「百花齊放」四大主題貫穿，由舞龍舞獅進入主場館拉開序幕，除有歌舞表演，亦有劍擊、羽毛球及乒乓球表演賽或友誼賽，以及煙火表演。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

典禮約6時35分正式開始，特首李家超伉儷、中聯辦主任鄭雁雄伉儷、及文體旅局長羅淑佩等人出席主禮。

李家超致辭時，指懷著興奮、期待的心情，一同見證啟德體育園此世界級香港新地標的開幕典禮。他指，100年前香港在啟德成功首次試飛雙翼機，之後誕生啟德機場，今日香港在啟德締造啟德體育園，由啟航天際到締造全新體育、文化、藝術世界舞台，形容香港又一次衝上雲霄，再創高峰。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

李家超指，體育園佔地28公頃，是香港歷來最大的體育園區，即將迎來自本地、內地、國際的體育、音樂、文化等頂尖盛事，為香港「盛會超級三月」揭開序幕；而啟德主場館是香港規模最大、最頂尖的場地，有最大型的開合型天幕、靈活轉換的草皮系統，加上其他先進設計，在不同天氣下都可以舉行不同大型活動，相信從今日起，海內外巨星都會以在啟德主場館演出，為成功的代表。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

開幕禮後，緊接是香港管弦樂團首席王敬和內地舞者合演《光耀香江》。第一名在啟德體育園開幕後表演的歌手是容祖兒獻唱《越唱越強》，全場歡呼。

第二名表演歌手是李宇春，主唱《和你一樣》，接着是MC張天賦獻唱《記憶棉》。

首輪歌唱表演之後，進入首個運動表演環節，由江旻憓、甄子丹表演「獅子山下華山論劍」，江旻憓以5:4勝出。江文憓指好開心可以同「宇宙最強」作賽，而甄子丹表示很高興能在主場館表演。

之後再到歌唱表演環節，第四名獻唱的歌手是張杰，唱《最美的太陽》。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

第三章環節進入羽毛球運動表演，林丹、朱玲玲、蔡贇和葉蒨文首先出場，接着是香港羽球混雙孖寶鄧俊文、謝影雪，以及巴黎奧運4×100米混合泳接力金牌的王長浩、奧運花樣游泳首面金牌隊員肖雁寧上台，向現場觀眾送上簽名羽毛球。

羽毛球表演後進入乒乓球友誼賽環節，巴黎奧運男單冠軍樊振東、香港乒乓球運動員杜凱琹、陳灝樺，以及奧運金牌藝術體操隊隊長郭崎琪、朱成竹等上台表演。

之後到香港中樂團聯同葉麗儀唱《上海灘》。

進入第四章，Gin Lee李幸倪獻唱《Stronger》，該歌曲由Kelly Clarkson原唱。然後葉蒨文第二度出場，與林子祥合唱經典串燒歌曲《10分12吋》。與之前的羽毛球環節一樣，林子祥將網球打到台下，送給觀眾。

「四大天王」劉德華出場，與現場觀眾合照，連同啟德體育園的照片一同放入「時間囊」。現場觀迎十分激動，大叫「華仔」，劉德華望向觀眾微笑。

之後，在全運會吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」帶領之下，所有表演者合唱《壯志驕陽》，現場發放煙火。大約8時40分，開幕表演告終，現場觀眾亦開始離去。

▼ 點擊圖片放大 +47 +46

啟德體育園開幕禮歌單如下：

1.容祖兒《越唱越強》

2.李宇春《和你一樣》

3.MC張天賦《記憶棉》

4.張杰《最美的太陽》

5.葉麗儀《上海灘》

6.Gin Lee李幸倪《Stronger》

7.林子祥、葉蒨文《10分12吋》

8.全場大合唱《壯志驕陽》

▲ 啟德體育園主場管開幕表演接近尾聲，屏幕顯示「離場易」讓觀眾下載。（何畯新攝）

開幕禮一共公開發售8,500張門票，當局昨提醒市民最遲須在今午3時到啟德體藝館換領實體門票方可進場。據記者觀察，啟德體藝館有十多組工作人員負責接待，零星市民趕在3時「死線」換取門票，亦有市民3點過後才到場，最終也成功換領，現場廣播指換票時間延長至傍晚6時。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

現場下午人流逐漸增加，有運動員粉絲攜應援手幅早早到場等候。園方4時便開始安排觀眾接受安檢進場，較原先公布的提前半小時；由於入場禁攜水樽、超過35厘米的長傘以及專業攝影儀器等，有市民安檢時也即場喝掉飲品。

保安局局長鄧炳強4時許到場視察，他指對晚上的開幕禮感興奮，又指經過多次演練，今日暫時運作順暢，有信心今晚的活動都也能順利進行。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外，港鐵指，啟德體育園開幕，屯馬綫班次會加密至早上繁忙時間相若水平，約兩至三分鐘一班車 ，「空載列車」亦會候命，適時調整服務；並會加派車站人手協助乘客，晚間觀眾離場時，啟德站B、C及D出入口將「只供入站」、 A出入口將「只供出站」；宋皇臺站D出入口亦會「只供入站」。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】