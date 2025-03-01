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啟德體育園．持續更新｜容祖兒成首個獻唱歌手　1.5小時匯聚三大運動表演

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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熱門 啟德體育園 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德體育園今晚舉行開幕禮。（彭大偉攝）

啟德體育園今晚（1日）6時30分舉行開幕禮，逾3萬名觀眾參與；嘉賓包括多名港隊及國家隊現役或退役精英運動員，包括樊振東、林丹、江旻憓、鄧俊文、謝影雪、杜凱琹等，亦有中港中港兩地明星，包括甄子丹、林子祥、葉蒨文、容祖兒、李幸倪（GINLEE）、張天賦（MC）、朱玲玲、李宇春及張杰等。

開幕禮長達1.5小時以「百川匯海」、「力爭上游」、「承先啟後」及「百花齊放」四大主題貫穿，由舞龍舞獅進入主場館拉開序幕，除有歌舞表演，亦有劍擊、羽毛球及乒乓球表演賽或友誼賽，以及煙火表演。

 

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典禮約6時35分正式開始，特首李家超伉儷、中聯辦主任鄭雁雄伉儷、及文體旅局長羅淑佩等人出席主禮。

李家超致辭時，指懷著興奮、期待的心情，一同見證啟德體育園此世界級香港新地標的開幕典禮。他指，100年前香港在啟德成功首次試飛雙翼機，之後誕生啟德機場，今日香港在啟德締造啟德體育園，由啟航天際到締造全新體育、文化、藝術世界舞台，形容香港又一次衝上雲霄，再創高峰。

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李家超指，體育園佔地28公頃，是香港歷來最大的體育園區，即將迎來自本地、內地、國際的體育、音樂、文化等頂尖盛事，為香港「盛會超級三月」揭開序幕；而啟德主場館是香港規模最大、最頂尖的場地，有最大型的開合型天幕、靈活轉換的草皮系統，加上其他先進設計，在不同天氣下都可以舉行不同大型活動，相信從今日起，海內外巨星都會以在啟德主場館演出，為成功的代表。

開幕禮後，緊接是香港管弦樂團和內地舞者合演《光耀香江》。第一名在啟德體育園開幕後表演的歌手是容祖兒獻唱《越唱越強》，全場歡呼。

第二名表演歌手是李宇春，主唱《和你一樣》。

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開幕禮一共公開發售8,500張門票，當局昨提醒市民最遲須在今午3時到啟德體藝館換領實體門票方可進場。據記者觀察，啟德體藝館有十多組工作人員負責接待，零星市民趕在3時「死線」換取門票，亦有市民3點過後才到場，最終也成功換領。

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現場下午人流逐漸增加，有運動員粉絲攜應援手幅早早到場等候。園方4時便開始安排觀眾接受安檢進場，較原先公布的提前半小時；由於入場禁攜水樽、超過35厘米的長傘以及專業攝影儀器等，有市民安檢時也即場喝掉飲品。

保安局局長鄧炳強4時許到場視察，他指對晚上的開幕禮感興奮，又指經過多次演練，今日暫時運作順暢，有信心今晚的活動都也能順利進行。 

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另外，港鐵指，啟德體育園開幕，屯馬綫班次會加密至早上繁忙時間相若水平，約兩至三分鐘一班車 ，「空載列車」亦會候命，適時調整服務；並會加派車站人手協助乘客，晚間觀眾離場時，啟德站B、C及D出入口將「只供入站」、 A出入口將「只供出站」；宋皇臺站D出入口亦會「只供入站」。

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