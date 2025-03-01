啟德體育園｜啟德體育園今晚開幕　園方提早半小時開放觀眾入場

▲ 啟德體育園今晚舉行開幕禮。（彭大偉攝）

啟德體育園今晚（1日）6時30分舉行開幕禮，逾3萬名觀眾參與；嘉賓包括多名港隊及國家隊現役或退役精英運動員，包括樊振東、林丹、江旻憓、鄧俊文、謝影雪、杜凱琹等，亦有中港中港兩地明星，包括甄子丹、林子祥、葉蒨文、容祖兒、李幸倪（GINLEE）、張天賦（MC）、朱玲玲、李宇春及張杰等。

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開幕禮一共公開發售8,500張門票，當局昨提醒市民最遲須在今午3時到啟德體藝館換領實體門票方可進場。據記者觀察，啟德體藝館有十多組工作人員負責接待，零星市民趕在3時「死線」換取門票，亦有市民3點過後才到場，最終也成功換領。

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現場下午人流逐漸增加，有運動員粉絲攜應援手幅早早到場等候。園方4時便開始安排觀眾接受安檢進場，較原先公布的提前半小時；由於入場禁攜水樽、超過35厘米的長傘以及專業攝影儀器等，有市民安檢時也即場喝掉飲品。

保安局局長鄧炳強4時許到場視察，他指對晚上的開幕禮感興奮，又指經過多次演練，今日暫時運作順暢，有信心今晚的活動都也能順利進行。

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另外，港鐵指，啟德體育園開幕，屯馬綫班次會加密至早上繁忙時間相若水平，約兩至三分鐘一班車 ；「空載列車」候命，適時調整服務；亦會加派車站人手協助乘客，晚間觀眾離場時，啟德站B、C及D出入口將「只供入站」、 A出入口將「只供出站」；宋皇臺站D出入口亦會「只供入站」。

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