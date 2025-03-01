方大同病逝｜方大同大S同月離世　小S「黑底白字」發文悼念音樂才子

▲ 大S方大同同月離世，小S以「黑底白字」發文悼念方大同。

方大同的死訊於3月1日由其經紀公司證實，他已於2月21日因病離世，終年41歲。方大同的死訊震撼中港台，大批歌迷及娛圈中人也表達哀悼。當中1個月前才痛失姊姊徐熙媛（大S）的徐熙娣（小S）得知消息後，亦有在社交平台發文悼念。

小S在IG上傳了一張黑底白字的圖片，寫著「R.I.P.」（安息）三字，雖然沒有進一步說明，但仍引起粉絲的關注和憂慮。此前，小S因姐姐大S（徐熙媛）的離世而暫時停工，外界對她的心理狀況也充滿擔憂。

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方大同病逝｜方大同曾上小S節目合唱

小S和方大同雖然並沒有公開展示過深厚的私人交情，但小S更邀請過方大同上節目《康熙來了》做嘉賓，兩人更合唱《十分鐘戀愛》，該段合唱片段被網民翻出，勾起不少人的回憶與不捨，有粉絲忍不住不捨直呼「永別了！」、「昨天才看這部……今天就」、「方大同也離開了，難以相信，他和大S都如此年輕」等。

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方大同病逝｜經理人澄清非美國過身

方大同經紀人亦澄清，方大同並非在美國病逝，對於相關傳言也感到困惑。同時，他們重申會低調處理其後事，但未透露有關死因及過世地點等詳情，這是因應方大同生前一貫低調的個性。

經紀人亦感謝歌迷與媒體長期以來對方大同音樂的支持，並希望外界給予家人空間處理這段艱難時期。

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