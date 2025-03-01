啟德體育園開幕禮｜李家超探訪表演人員　容祖兒葉蒨文大讚屏幕音效等設施好

▲ 李家超在啟德體育園開幕典禮前與香港和內地運動員（包括林丹、蔡贇、樊振東、肖雁寧、王長浩、郭崎琪、杜凱琹、江旻憓）交流。（李家超Facebook）

啟德體育園今晚在啟德主場館舉行開幕典禮，行政長官李家超出席典禮前，與一眾歌手、演員、運動員交流，歌手和演出業代表盛讚主場館音響效果和屏幕設備出色。

李家超在典禮開始前，先與參與演出的歌手和演員打招呼，包括來自內地的李宇春，以及香港代表容祖兒、葉蒨文、林子祥和甄子丹。

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李家超問李宇春 會否來香港開演唱會

李家超形容自己是李宇春的粉絲，問李宇春會否來港開演唱會。李宇春表示場館很漂亮、感覺很震撼，很多年前曾來香港演出，對香港很有感情，也很喜歡港樂，希望有機會再來演出。李家超與李宇春見面時，問李宇春會否來香港開演唱會，更引用對方的歌名打趣說：「不需要再等到《下個，路口，見》。」李宇春則表示，對香港很有感情。

李家超表示，聽過李宇春和容祖兒在電視節目中合唱的《終身美麗》，讚揚十分好聽，「樂壇天后」容祖兒感到驚喜和表示感謝，她表示，希望在啟德體育園開幕演出打一個好頭陣，並稱讚舞台屏幕很美，認為體育園會成為香港新地標。「宇宙最強」國際武打巨星甄子丹則表示很榮幸參與演出，稱讚體育園是世紀級場館和獅子山下的輝煌。

李家超隨後也與林子祥和葉蒨文打招呼，表示今天是歷史性時刻，一定要有香港元素，並讓大家認識香港元素，而林子祥和葉蒨文正是香港代表。葉蒨文指這是她第一次在這麼大、能容納五萬人的場館演出，很榮幸能參與開幕表演，大讚音響音色很出色。李家超表示，希望啟德體育園成為受國際公認的殿堂級表演場地，表演者發揮力量，讓精彩演出與場地相得益彰，大展舞台魅力。

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李家超隨後也與一眾參與演出的香港和內地運動員見面，包括香港代表杜凱琹、江旻憓，以及內地代表林丹、蔡贇、樊振東、肖雁寧、王長浩和郭崎琪。

李家超感謝他們來參與演出，形容他們的到來是對香港的體育和啟德體育園設施的認同。前國家隊羽毛球運動員林丹讚揚場館非常漂亮、配套設施非常好。國家隊乒乓球運動員樊振東，則用廣東話稱讚場館各方面都很好。

李家超對他們表示，場館已準備就緒，希望運動員發揮好帶領作用，推高香港運動熱潮，並讓觀眾留下難忘的回憶。

▲ 李家超在啟德體育園開幕典禮前與體育和娛樂業界代表交流。（李家超Facebook）

▲ 李家超在啟德體育園開幕典禮前與體育和娛樂業界代表交流。（李家超Facebook）

啟德體育園主場館設有政府包廂，李家超在包廂與文藝、體育業界見面。香港演出業協會主席許冰心表示，業界一月曾在主場館舉辦慈善音樂會，各方都對場館感到滿意，「音響效果等方面都媲美紅館」，期望新場館能推動「演唱會旅遊」發展。香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌表示，昨日在現場綵排，感覺澎湃，「未想過音響效果那麼好」。李家超表示，主場館有五萬個座位，比紅館多出三倍，相信能為表演帶來更熱烈的氣氛。

接下來打響頭陣的比賽包括三月底舉行的香港國際七人欖球賽，李家超與中國香港欖球總會行政總裁華哲思交流時，表達了對七欖賽事的期待，並相約日後在主場館共飲。中國香港足球總會主席霍啟山表示，正與啟德體育園商討合作細節，希望為香港帶來更多精彩賽事。李家超表示贊同，並指：「香港是我們共同擁有的家，我們都是香港隊，一定要搞好香港！」

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