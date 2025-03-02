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生物多樣性｜觀鳥會與漁民合作在魚塘營造野鴨專屬生境　4年所錄淺水鴨種類佔本地3分1亦錄逾百鳥種

港聞

發布時間： 1 小時前

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（左起）香港觀鳥會總監余日東及香港觀鳥會助理項目經理鍾潤德。（香港觀鳥會提供）

「東亞—澳大利西亞遷飛區」一帶的野鴨種群因棲地退化和發展威脅等，數量正逐漸減少，其中本港后海灣2002年至2022的間錄得的綠翅鴨和針尾鴨亦分別減少68%及38%。觀鳥會4年前與漁民合作在新界新北兩個濕地開展野鴨生境營造項目，簡稱「鴨仔塘」，至今共錄得9種野鴨，包括7種淺水鴨，佔本地淺水鴨鳥種3分1，亦有120種鳥類，佔全港鳥種兩成。會方指，項目具區域意義，亦創造值得參考的濕地管理案例。

「鴨仔塘」獲鄉郊保育資助計劃及鄉郊保育辦公室資助，為香港魚塘生態保育計劃下的項目。項目2021年3月開展，由觀鳥會與漁民合作，共同管理營造野鴨專屬生境，而淺水鴨是項目的主要目標物種。觀鳥會助理項目經理鍾潤德指，野鴨天性較怕人，尤其容易受人為干擾，亦有獨特生境要求，但現時東亞地區缺少專為野鴨而設的生境，有保育的急切性。

「鴨仔塘」由兩個魚塘合併而成，合共約2.5公頃，魚塘上設有三個鳥島，即水體中外露的小島，讓野鴨冬季來到時，可站在島上梳理羽毛及休息，項目亦有一系列生境管理措施，包括水位及水質控制；放置野鴨模型；植物管理，如定期清走雜草管理蘆葦分佈、種植藻類等，令魚塘的生境更多樣化，吸引不同雀鳥棲息。

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在關魚塘在2020年，並無錄得任何野鴨，亦只錄26鳥種；計劃開始後，所錄野鴨在2023年增至7種，鳥種也大增至91種，研究員更在當年11月的高峰期，錄得超過200隻野鴨於魚塘活動，而每年的遷徙季，即月至翌4月平均亦每天有約70隻野鴨在「鴨仔塘」中棲息。「鴨仔塘」截至去年12月，也合共錄9種野鴨，其中7種屬淺水鴨，佔本地淺水鴨鳥種3分1，同時錄120種鳥類，佔全港鳥種兩成。

除野鴨，「鴨仔塘」也錄得多種全球受威脅物種，包括全球極度瀕危黃胸鵐、瀕危黑臉琵鷺、近危紅頸濱鷸，以及近危鳳頭麥雞等，在2023年3月，更有接近40隻黑臉琵鷺同時使用魚塘中的鳥島，佔全港黑臉琵鷺數量達一成；亦記錄到鷺鳥群過境休息。

「鴨仔塘」的鳥島在夏季甚至成為雀鳥「產房」，自2022年5月開始，有雀鳥到鳥島上繁殖，並在該年至2024年間，累計錄得97個鳥巢，涉7種繁殖鳥種，包括在后海灣魚塘繁殖紀錄屬罕見的黃葦鳽，亦有金眶鴴、黑翅長腳鷸及小鸊鷉等常見雀鳥，而繁殖鳥種數字亦按年上升；而約2.5公頃的「鴨仔塘」內亦有約40巢，平均每公頃達16個巢，會方形容起鳥巢密度屬極高程度，在后海灣屬罕見案例。

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項目同時與本地創科公司合作，於魚塘內設置實時監察系統，24小時全天候掌握魚塘狀況、偵測雀鳥並及時發放通知，以助收集更多環境數據，舉例去年1月2日透過實時監察鏡頭發現夜間出沒的褐漁鴞，此鳥種為香港魚塘生態保育計劃開展12年以來在米埔內后海灣拉姆薩爾濕地的首個記錄。

香港觀鳥會總監余日東指，上述成果反映，鴨仔塘的生境管理得宜，成功令野鴨揀選來使用，亦提供良好環境給野鴨生活，在港安全渡過鳥季；鳥島也為遷徙的候鳥提供安全地方休息；同時成功營造多元化的微生境，適合雀鳥作繁殖及築巢之用。

他指，華南地區較少專為野鴨而設的棲息地管理，「鴨仔塘」亦成為米埔以外，少有專為野鴨保育的生境管理項目，具區域意義；而是次亦為首次與后海灣漁民攜手合作管理生境，包括一同清理鳥島上雜草、一同進行雀鳥繁殖調查等，以促進生態保育的社區參與，認為項目同創造值得參考的濕地管理案例，推動多元管理模式。項目至昨日完結，會方指，由於項目需要投入相應的資源和人手，能否再延續，需要視乎有冇相關資助支持。

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