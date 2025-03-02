CIDA｜孫玉菡稱好多青少年懶懶閒　冀企業出錢出位「喚醒孩子」

▲ 孫玉菡（右）稱「見到好多青少年懶懶閒、浮浮游游，其實底子不差」。（青少年發展企業聯盟提供）

勞工及福利局局長孫玉菡昨（1日）出席論壇時稱，「見到好多青少年懶懶閒、浮浮游游，其實底子不差」，呼籲企業「有錢出錢，有位出位」「喚醒」他們。

孫玉菡在「青少年發展企業聯盟CDIA」10周年論壇上，讚揚聯盟的「我才有用 - 青少年工作體驗計劃」（Y-WE計劃）。該計劃配對高中學生到興趣職場真實體驗，幫助他們及早建立職志方向。聯盟指，年輕人普遍對職場與社會認知不足，面對未來，深感迷惘，甚至「連自己不知道甚麼也不知道」。

參與計劃的學員需要在半年內投入約80小時習，包括1星期至兩個月的工作體驗。現已獲得近500家企業、30多個政府和公營部門支持，已為超過3,000名青少年提供職場配對。

▲ 陳坤耀指商界痛點在於「請錯人」。（青少年發展企業聯盟提供）

港大用5年研究這個實踐職場教育的模式，指參與計劃的青少年「職業決策自信度」提升5%，「行業認知」更增長12%，並增強了抗壓韌性，研究結果獲國際學術期刊《Educational Psychology》刊登。

昨日論壇有6名參與計劃的學員分享，直言「行錯路機會成本太大」。有人形容計劃如「救生艇」，現在有信心「彎道超車」；有學生推廣器官捐贈卡屢遭拒絕，卻因此鍛鍊出軟實力；有人工作體驗後發現志趣不符，果斷從社工轉攻歷史。

前嶺南校長陳坤耀指，面對地緣政治、科技顛覆、人口結構變化、快速城市化、環境惡化及工業5.0等六大全球趨勢，急需加強應變力和創造力。學界倡議中學強化應用教育，銜接新設應用科學大學，而商界痛點在於「請錯人」，需及早發掘潛力人才。

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