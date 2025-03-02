公務員丨楊何蓓茵：人手空缺及減編制為兩回事　透過自然流失縮減編制

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

財政預算案提出全體公務員凍薪，同時縮減公務員編制。公務員事務局局長楊何蓓茵指，編制與空缺是兩回事，某些職位空缺不能不填補，例如消防員、官校教師，某些職位空缺可以透過檢討工作安排、調職、退休自然流失等，達到減省人手。

楊何蓓茵今日在電台節目稱，將以每個政策局為單位，該局及其轄下部門每年共要削減2%的編制，具體如何削減則交由局長作最後決定，若有空間亦可削減多於2%的編制，相信會透過檢討工作整合、調職、退休自然流失等縮減編制。

楊何蓓茵續指政府沒有打算裁員，亦沒計劃推出「自願退休計劃」，相信大部分部門會透過減編制達至減省開支，又稱各政策局在減編制時或有「少少困難」，但並非不能克服，將透過簡化程序、轉換工作模式、應用科技等措施來應付工作。

對於坊間有聲音質疑，公務員凍薪後仍可透過增薪點加薪，楊何蓓茵指，現時約4成公務員沒有增薪點，增薪點亦並非「自動加薪」，主要用作激勵工作表現，公務員要有良好的工作表現和品行，若出現違規情況，經過調查判斷違規成立後，可不給予增薪點，因此即使有資格取得增薪點亦不代表每人都可以加薪。

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