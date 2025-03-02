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新光戲院結業上演最後劇目 李居明忍淚告別觀眾

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撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

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新光戲院最後－場粵劇「秦皇孟姜」的廣州粵劇巨星，接受李居明大師回贈前輩女姐紅線女的墨寶！

屹立北角53年、有粵劇殿堂美譽的新光戲院，將於本月三日結業，全港最後一間民營劇院終要落下帷幕，令許多粵劇迷感到不捨。

昨晚，新光戲院演出最後一齣傳統古裝粵劇《秦王孟姜》，由廣州紅豆粵劇團擔綱演出，團中大老倌歐凱明、黎駿聲、蔣文端、馮剛毅、彭熾權、陳振江和團長王昆穗等，陣容鼎盛。

四大名角：馮剛毅、黎駿聲、歐凱明、彭熾權

全劇演畢謝幕時，經營該戲院12年的「新光戲院大劇場」主席李居明登台，向全劇演員職員表示感謝，並感謝場內場外無數粤劇迷的長期支持。

這位粤劇大師感觸地說，12年前當他續約新光戲院時，紅線女專程來港向他祝賀，並書寫了「新光」兩個書法大字送給他，希望他能守住新光戲院這個粤劇演出陣地，李居明允諾盡力而為。

當年李居明租下新光戲院，紅線女祝賀並送上「新光」二字。（林爽兒獨家提供）

當年他估算只可守住兩年，其後經過極大努力，成功守住12年，期間他編撰了37套粵劇，其中不少劇目一再重演。然而，時移勢易，今天新光戲院場地出售給教會，李居明幾經磋商，也無功而還，終不能扭轉結業的命運。

最後，李居明拿出那幅鑲在玻璃鏡內的紅線女書寫的「新光」兩字墨寶，委託紅豆粵劇團帶返廣州，送給紅線女藝術中心留作紀念。

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