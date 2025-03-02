北部都會區丨陳茂波：檢視部分北都區商業地用途　帳目開支未涵蓋「明日大嶼」基建

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，將會檢視北部都會區部分商業用地，是否改為住宅或其他用途。他又承認，預算案未來數年的龐大基建開支，並未包括「明日大嶼」交椅洲人工島，形容這可「拖慢啲」，目前集中精力和資源在北都。

北都就是香港經濟未來之引擎，但近來被質疑發展慢，陳茂波在電視節目中表示，未來數年基本工程開支，由以往每年900億元，增至1,200億元，已是加快的方法之一。

目前商業樓宇市道不景，陳茂波表示，將會檢視北部都會區部分商業用地，是否改為住宅或其他用途。「之前劃了不少（土地）用作商業用地，商業用地現在變了，整個市場也變了，商業營運模式也變了，電商目前亦很流行，可能有部分（用地）應改作其他用途。」被問這會否影響了北都整體經濟引擎的增長？陳茂波回應說：「不會，而是要更加配套好這個社區。」至於各類用地的佔比，他說不會劃死線，期望提供更多彈性，包括北都可以有更多模式的公私營合作。

陳茂波又透露，有些大創科企業有找過政府，問及可否有個大地方劃分給他們，他們會帶同上中下游的產業過來，相關政策局都有與他們商討，而這些企業主要都是看中近元朗新田那邊的用地，因為那裡較近深圳的前海，而香港發展創科，與深圳的合作是重要的。

被問到預算案預測未來幾年的基建開支，是否包括「明日大嶼」交椅洲人工島發展？陳茂波承認未包括在內，除了現時進行中的前期研究。但他表示，

北大嶼對出的填海計劃，時間上可以拖慢一點，因為政府要集中精力和資源發展北都，而北都是發展可以最快見效。

那「明日大嶼」發展是否要延至5年之後，以顧及政府收支平衡？陳茂波表示，「人工島的發展是講需要的，若發展快到我很快需要這土地，我就會做，若發展因形勢轉變，就不用太急，我又不用如此快去做；同時，過去這段時間，亦有不少人找我們稱，填海技術我很先進、做了很多，不如全包給我做，當中大家分地，這個亦可考慮。」

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