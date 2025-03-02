兒童健康｜自閉症兒童患聽障高4.7倍 機構推聽障支援計劃服務低收入家庭
撰文： 何畯新
發布時間： 29 分鐘前
有研究指出自閉症及聽障有顯著關聯性，惟常被忽略引致患者可能面對「診斷延誤」及「服務錯配」的雙重困境。有機構本月推出支援計劃，為患有聽障的自閉人士及照顧者提供評估、助聽器及家庭及學習支援跟進服務。
首階段服務50名低收入家庭兒童
峰力香港聽覺中心資深聽力學家甘炳基指出，自閉症聽障兒童會面臨溝通上的困難，加上兩者關聯性常被忽視，令患者可能面對「診斷延誤」及「服務錯配」的雙重困境，因此推出「聲途啟航計劃」避免患者面對有關問題，首階段將優先服務50名患有自閉症聽障的低收入家庭兒童。
現就讀主流小學五年級的雙胞胎兄弟周正峰及周正朗約3歲半時確診聽障及有自閉傾向。周太稱孩子剛出生時，護士指兩兄弟的聽力測試未合格，未幾又稱合格便無為意。在孩子2歲半時，周太發現仍未懂說話，多次到健康院及不同的測試中心進行評估均只有被診斷為自閉傾向，終周太要求多次評估後於3歲半時才確診有聽力障礙問題。
周太指，得到聽力支援後，加上後續的聽覺及言語治療訓練，兩兄弟的情緒行為及言語表達有顯著改善，學業成績亦有所進步。
語聲社企聯合創始人及董事長兼大學教授李月裳引用研究稱，自閉症兒童患有聽力障礙比非自閉症兒童的比率高4.7倍；本港15歲以下兒童自閉症及聽力障礙的普遍率分別約為1.4%及3.3%，形容情況不容忽視。
李指由於兩者有相似症狀，如對人類語音反應微弱，故難判斷而容易導致誤診，強調及早識別及介入自閉症聽障兒童十分重要，可避免影響言語發展及學習進度。
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