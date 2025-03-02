方大同逝世｜本地醫生：年輕人多患原發性氣胸　有肺病再爆肺死亡風險增

▲ 胸肺科醫生楊耀昌表示，年青人較常出現原發性氣胸。(陳靜儀攝)

【方大同 / 肺組織纖維 肺病】歌手方大同日前因病離世，終年41歲，方大同早年曾受氣胸困擾，亦曾有傳言指其右肺組織纖維化，不過經理人早前已否認有肺纖維化。

有胸肺科專科醫生表示，年紀患者較多患原發性氣胸，不過死亡風險相對低。但如有肺病，再出現「爆肺」，可引致死亡風險較大。

常見病徵：一邊心口痛及氣喘

胸肺基金會主席古惠珊表示，肺與胸腔正常不應該有氣體，氣胸是因為一些氣體積聚於胸腔當中，令肺部體積被壓小，以至換氣出現困難。胸肺學會會長倪珍莉指，氣胸患者會出現一邊心口痛、氣喘，及時就醫可減少死亡風險。

倪珍莉指，較高瘦的人、以及吸煙患者較易患有原發性氣胸。至於繼發性氣胸方面，古惠珊表示，本身如有肺病、例如慢阻肺病、肺纖維化，「患者個肺會薄了」，亦會增加氣胸風險。

美國胸肺學院(港澳分會)會長楊耀昌表示，單憑年紀未必能夠清晰了解屬原發性、抑或繼發性氣胸。他解釋，原發性氣胸較多屬年輕人，如接受治療死亡風險低。而繼發性氣胸患者因本身已有肺病，肺功能一般已經不好，再出現氣胸可引致死亡風險較大。

僅約25%受訪者 知道肺炎是最致命肺病

另外，去年施政報告提出進一步使用人工智能篩查肺片，楊耀昌如患者肺部有陰影，AI會協助框著相關位置，具經驗的醫生作出識別下，可以大大提升有經驗醫生找出肺癌病人。他亦指，衞生署於2023年6月公布肺癌的指引，目前香港未有本地數據，需要作肺癌篩查，因此有高風險因素的病人，需要諮詢醫生進行肺癌篩查。

香港胸肺基金會等數個組織發布調查結果，調查於2月5日至18日進行，1,044名受訪者當中，6成人以為肺癌是肺病的頭號殺手，僅2成半知道肺炎是最致命。團體指，會於本周末於荃灣荃新天地舉行活動宣傳肺疾風險。

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