天文台｜料周二雷暴有雨 本周中後期氣溫再降 或見寒冷水平
港聞
發布時間： 1 小時前
天文台預測，周二（4日）將出現今年首場明顯降雨，並且有雷暴。到本周中後期，受冷鋒隨後的東北季候風和季候風補充影響，氣溫會逐步下降至相當清涼水平，接近周末新界部分地區更會達寒冷水平。
天文台發表天氣隨筆，表示今日（2日）多處地區的能見度曾降至1000米以下，日間多區氣溫上升至27度或以上。天文台預計，明天（3日）天氣會繼續溫暖和潮濕有霧，但到周二將出現顯著降雨和雷暴。
天文台表示，一道冷鋒將橫過廣東，廣東同時會受高空擾動影響，天氣變得不穩定。天文台稱，目前電腦模式對強降雨區的位置仍有分歧，而高空擾動的移動速度亦會為降雨時間帶來變數，有機會周一晚上已出現驟雨和雷暴，但周二才出現降雨和雷暴的機會仍較高。
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預測接近周末將降至14度左右
至於本周中後期，受冷鋒隨後的東北季候風和季候風補充影響，天文台預計會有幾陣雨，而且氣溫會逐步下降，估計接近周末會降至14度左右，若降雨較為頻密及持續，降溫幅度可能更大，新界部分地區可達寒冷水平。天文台解釋，「倒春寒」現象源於初春，冷暖氣團不斷相互角力，當冷空氣勢力較強，暖濕氣團南撤時仍會出現較涼，甚至是寒冷天氣。
天文台提醒，市民周二出門前應帶備雨具，並留意天文台最新天氣預測。
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