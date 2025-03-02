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Z世代｜突破出書探討Z世代　盼掀討論回應年輕人需要

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

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突破出版書籍，探討Z世代面對的處境。（陳靜儀攝）

逐漸踏入職場的「Z世代」，他們的行事方式令人感覺難以捉摸。專注青少年服務的突破機構近期出版書籍，探討Z世代為何成長在條件較佳的社會，成長過程仍然感到迷惘。

該書整合了近10年由本地不同機構、大學以及政府進行的調查和統計數據，包括人口特徵、家庭關係等多個範疇，從而探討Z世代的特質和需要。作者之一、突破機構研究經理陳碧凌表示，Z世代出生年份介乎1995至2012年，生長於少子化、老年化的社會，也是網絡科技逐漸發達的年代。她提到，研究發現在少子化社會下，有近一半青年人的父母會為子女處理生活所需，亦有不少年輕人明白父母開明，但又有32%人表示，面對父母會收藏自己真實一面，亦有不少人會以父母的期望作為自己的目標，卻有逾四成人認為自己並不能達到目標。

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另一名作者、《突破書誌》總編輯彭正雄指出，雖然Z世代有父母為自己「鋪路」，親子關係亦較緊密，未來卻因為社會發展急速而充滿「未知」。他強調，「未知」並非一種問題，反而是社會的現實狀況，認為社會、家長可嘗試以「互為彼此的人觀」的視覺，透過「共同創造」、「互相學習」等，嘗試接納、信任和認同Z世代，以至讓他們對家庭產生歸屬感。

彭正雄強調，此書並非「答案書」，而是期望透過書的內容鼓勵討論，在不同處境下，如何能回應Z世代年輕人的需要。

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