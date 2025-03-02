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醫院體驗｜各區中小學與三間公立醫院合作舉辦學習活動　 同時鼓勵參與醫管局多元職位

港聞

發布時間： 12 分鐘前

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多間中小學與醫管局合作舉辦醫院學習活動。(受訪者提供)

「一家一劃」醫社校計劃昨於（1日）假新界鄉議局大樓大劇院舉辦啟動禮，活動吸引近800名來自新界東的師生及醫護人員參與。

啟動禮由教育局副局長施俊輝、衞生署助理署長何理明、新界鄉議局主席劉業強、教育局首席教育主任（新界東）李慧冰，教育界立法會議員朱國強以及新界東醫院聯網總監鍾健禮主禮。

朱國強表示，在各區中小學校長會與三大醫院協作，先後舉辦《醫社共融．愛聚沙田》親子填色比賽、《銀城三 十．樂閱ｅ書》閱讀活動、醫院零距離考察比賽等，得到學校踴躍支持，學生熱情參與。

衞生署助理署長何理明在致辭中強調，基層醫療服務的重要性， 並提到綜合一站式服務的理念。 他指出，推動學童的運動時間以及健康飲食，如減少鹽和糖的攝取，對於改善學生的健康至關重要。此外，衞生署也在積極推行健康飲食計 劃，促進校園內的教育工作，以應對學童肥胖問題。

學生們可以通過是次一家一劃計劃更深入地了解醫療運作，並被鼓勵積極參與醫管局內的多元職位。

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