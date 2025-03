化工企業擁創新DNA 驅動自主研發 創建品牌踏足 國際舞台大放異彩

置身於技術不斷精進的化工產業領域,持之以恆地進行自主研發是老牌企業與時俱進的不二法門。成立於七十年代的永星化工有限公司(下稱永星化工)致力實踐創新技術研發,為產品多元化與品牌發展注入新動力,同時通過開發綠色產品促進行業可持續發展,打造「新質生產力」,增添雄厚實力拓展海內外市場,業務更擴展至韓國、日本及印尼等地,引領這個植根於香港的化工品牌踏上國際舞台。

作為家族企業第二代接班人的永星化工有限公司執行董事張志賢指出,持續創新的特質源於公司的DNA(基因),由父親張健年於上世紀七十年代創業伊始,即專注從事精細化工業務,並由海外引進優化電鍍生產程序的硫酸銅工藝,從而提升產品質素及減低生產成本,當時已躋身業界技術先驅的行列。「其後創建品牌,我們對開發新技術更為重視,其中一個里程碑是於2003年在上海成立研發中心,以加強自主研發。現時永星化工在上海既是專利示範單位,也是獲當地政府核准的外資研發中心,近年更憑藉多項專利,獲評為專精特新中小企業。」

▲ 永星化工於2003年在上海成立研發中心,除獲頒「高新技術企業證書」外,其分公司亦獲評為上海市「金山區專利工作示範單位」。

突破傳統 化身香港名牌

永星化工於2020年在「香港名牌選舉」中脫穎而出;及後又在疫情期間成功研發由自家品牌AYYYA推出的保濕消毒香水,獲2022年「香港新星品牌」的殊榮。張志賢稱,由推動公司從聚焦於B2B(企業對企業)市場,延伸至B2C(企業對客戶)的商業模式,跳出工業用框架,開拓生活化工產品的零售市場,他見證業務不斷擴展,以至品牌在市場愈趨活躍,知名度亦有所提升。

提到拓展海內外市場的契機,張志賢強調,永星化工正是於積極自主研發之際捉緊並把握相關機遇。當時永星化工的客戶不乏海外著名品牌,如韓國的三星及LG等,對新技術研發的要求甚高,除講求質素外,也期望以速度取勝。「如今天晚上提出一個研發課題,第二天設計出手機的天綫和按鈕,我們便要即時進行測試,開發相應的表面處理技術。當時有感服務這些大企業,單在香港設立基地並不足夠,因而作出成立韓國分公司的決定,藉此加強與當地客戶的合作,迅速研究可落地並進行量產化的技術和產品。」正是此次機遇,促使永星化工在手機天綫市場不斷取得突破,現已達到全球市場85至90%的佔有率。

▲ 永星化工於疫情期間研發自家品牌「AYYYA」並推出保濕消毒香水,透過支持「共創明『Teen』計劃」等實踐企業社會責任,更獲頒2024「香港ESG獎:中小型企業特別獎」。

他續說,近年因應愈來愈多客戶將供應鏈遷移至一帶一路的國家及地區,促使永星化工亦布局在印尼等地設立分公司及技術中心,為客戶供應所需技術及產品。「布局海內外市場有助提升公司的知名度,將香港的技術推展並應用至全世界的產品。」

開拓視野 持續吸納人才

日本是永星化工進軍海外市場的第二站,公司先後於2010年、2015年及2017年在當地開設了分公司、塗料中心及顏色調配中心。張志賢憶述,在父親的遠見下,他曾先後前往加拿大及日本留學,其後留在同類型的企業學習及研修工業,導致他的眼界大為開闊,回港後加入永星化工,正可利用親身實踐所得的經驗和靈感,為企業帶來許多新構思。「更重要是這段海外研習經歷,令我看到世界工業發展的趨向。作為高新企業,我們需要具備不斷創新研發的能力,以便在5G通訊、半導體封裝、新能源汽車、海洋及橋樑防腐、基建、首飾、家居用品等不同領域推出新技術和產品,方能保持強大的競爭力。」

要達致上述目標,他認為,當中離不開人才與因地制宜兩大要素。有見及此,永星化工早着先機,除吸納本地人才外,也因應內地大學開辦較多有關化工領域的課程,多年來一直與哈爾濱工業大學及廣東工業大學等重點培訓業界人才的內地知名大學合作推行人才計劃,如透過選拔具潛質的碩士生及博士生加入團隊,共同開展一些研發項目,他們於畢業後可優先加盟公司,繼續參與各項工業研發及開拓的工作。

▲ 永星化工執行董事張志賢與董事總經理張志恒一同出席2024國際表面精飾大會。

因地制宜 堅守品牌價值

「世界各地的市場狀況不盡相同,業界必須根據不同地區的需求,開發適合當地的技術和產品,在價格釐定上亦應作出充分考慮,否則即使技術與產品如何精良,也難以打入相關市場。」張志賢闡述,公司在這方面具有豐富經驗,由在港服務本地用家,至九十年代前往內地發展,彼此共同成長。及後赴海外不同地區拓展業務,更通過設立嚴格制度,做好品質管理,致使部分技術和產品在崇尚匠人精神的日本取得認證,印證符合其嚴謹的標準,對香港品牌和技術帶來更大肯定。

他直言,相對而言,部分市場講求速度快,未必如日本般考究到極致,故必須作出適當調整。永星化工正着重在適應不同市場及客戶所需與堅守品牌核心價值之間,取得適度平衡,並因而構思出已申請Trademark(商標)的員工口號—「Know How, Can Do®」。由此體現公司擁有「Know How」的雄心壯志,發掘不同市場及客戶的獨特需要和痛點,進而以「Can Do」的決心解決各種問題,確保可時刻保持敏銳觸覺,對每個市場都能作出充分了解,調配幫助不同客戶的技術和產品,達到不同地區的要求。

▲ 「永星化工」開發的「ZICOLLUM®」環保產品於2018年獲頒香港工商業獎,2024年亦再度獲得內地大橋鐵路項目採用。

靈活應變 盡應市場所需

張志賢補充,部分產品出口至歐洲,由於當地不少國家及地區皆設立了嚴格的環保法規,企業必須格外注意及小心;而東南亞地區的發展中國家對產品成分有不同要求,亦會導致定價有所不同,故開發技術及產品的企業,需要因應每個市場的文化特色及需求,在「Know How, Can Do®」之餘,也要思考「How to do」,加上對品質的堅持,才可投入不同市場,捕捉更多新機遇。

「舉一個例,早年三星的手機產品正邁向智能化發展,推出取消按鈕的新機體和機型,我們必須靈活變通,確保可短至一至兩星期內在化工處理上作出全面配合。」他喜稱,由於公司能迅速應變,短時間為客戶度身訂造新產品,尤如中醫透過「望聞問切」對症下藥,而非僅提供一式一樣的感冒藥,故作為中小企,即使面對強大的海外競爭對手,仍得以在市場突圍,贏得客戶的信任。

此外,張志賢指永星化工早於20多年前,已積極參與世界各地的大型研討會及展覽會,足跡遍及內地、日本、越南,以至墨西哥等地。當時國家尚未提倡一帶一路,公司已赴越南洽談業務合作,每到一個地區,亦會爭取機會與當地行業精英互相交流,並了解當地的市場發展需求,為公司開拓大量商機。

▲ 永星化工以專利技術參與國家級大橋、鐵路等基建工程項目。

持續創新 推動工業數碼化

張志賢深諳良好的品質與專業服務,皆是香港品牌的優勢所在。要同時在海內外市場建立專業形象,化工行業更必須展現專業嚴謹的面貌,在專精的領域持續創新。「置身數碼世代,除了推出多元產品以賺取利潤外,化工企業長遠必須重視工業數碼化,特別在管理上引入AI(人工智能)、大數據等新技術。以永星化工為例,近年對內地廠房作出全面審視,製作了一個行業專用的程式,投放於ERP(企業資源規劃)系統,助我們更精準管理公司,亦可更全面掌握消費者的需求。」

他透露,永星化工即將在前海設立分公司,推動工業上的數據化升級轉型,期望可結合自身的經驗及大量數據,在精細化工領域為業界提供不同的 ERP解決方案,幫助更多企業開展ESG(環境、社會及公司管治)項目,為碳中和、碳排放及碳貿易作好準備,並加強各行業對ESG及可持續發展的關注。

▲ 身兼香港品牌發展局理事、香港名牌評審委員會委員,永星化工有限公司執行董事張志賢指出,持續創新是企業的DNA,多年來積極進行自主研發工作,為進軍海內外市場增添雄厚實力。

創立於七十年代的永星化工有限公司,在1985年成立品牌,一貫積極研發創新技術,獲廣泛應用於海洋及橋樑防腐、5G通訊、新型微電子、半導體封裝、新能源汽車等不同行業,同時更是表面處理領域的領航者,客戶名單涵蓋三星、蘋果及華為等國際知名手機品牌。目前業務不但遍及內地多個城市,也逐步進軍韓國、日本及印尼等不同國家及地區。

時至今天,永星化工已成功申請逾30個專利,服務行業包括首飾、衛浴、家電、汽車、手袋金屬扣件等,長期為寶馬、豐田、比亞迪、COACH等知名品牌提供不同金屬或塑膠的表面處理工藝。

永星化工以專注鑄專長,未來將繼續深耕半導體封裝、電能汽車、氫能汽車等新興領域,不斷提升自主研發及科技創新能力,助力推動表面處理產業升級轉型。

