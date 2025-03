奧斯卡2025︱《艾諾拉》奪最佳電影最佳導演最佳女主角　艾哲倫保再度封奧斯卡金像獎影帝【不斷更新】

▲ 艾哲倫保憑《粗獷派建築師》封帝,這次也是他第二度獲奧斯卡最佳男主角獎。

【奧斯卡2025 / 奧斯卡 / 影帝 / 影后 / 艾諾拉】《第97屆奧斯卡金像獎》(97th Academy Awards)現正舉行,今屆入圍最多獎項電影為《艾美利亞變奏曲》(Emilia Pérez),包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳女配角等共13項,當中Karla Sofia Gasconi成首位跨性別演員獲金像影后提名創歷史。

在提名數目方面,《魔法壞女巫》(Wicked)以10項入圍緊追《艾美利亞變奏曲》之後。TOPick不斷更新今屆奧斯卡賽果:

奧斯卡最佳電影

《艾諾拉》奪最佳電影,該片在今屆奧斯卡共奪5獎,還包括最佳導演、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳剪接,成為大贏家。

▲ 《艾諾拉》奪最佳電影,成今屆奧斯卡金像獎的大贏家。

奧斯卡最佳女主角

由現年25歲米姬麥迪遜(Mikey Madison)憑《艾諾拉》(Anora)擊敗大熱狄美摩亞(Demi Moore)封后。

▲ 奧斯卡出爐影后米姬麥迪遜。

奧斯卡最佳導演

辛貝克(Sean Baker)憑《艾諾拉》(Anora)獲獎。

奧斯卡最佳男主角

由《粗獷派建築師》(The Brutalist)現年51歲艾哲倫保(Adrien Brody)封帝。這次已是他繼2002年《鋼琴戰曲》(The Pianist)後再奪此獎,當年他29歲,也是奧斯卡史上最年輕的影帝。

▲ 艾哲倫保憑《粗獷派建築師》奪奧斯卡影帝。

奧斯卡最佳原創音樂

由《粗獷派建築師》(The Brutalist)獲得。

奧斯卡最佳攝影最佳外語片

由巴西電影《我生如是繼續》(I'm Still Here)奪得。

奧斯卡最佳攝影

由《粗獷派建築師》(The Brutalist)獲獎得。

奧斯卡最佳實景短片

由《I'm not a Robot》奪得。

奧斯卡最佳視覺效果

《沙丘瀚戰:第二章》再下一城獲獎。

奧斯卡最佳音響

由《沙丘瀚戰:第二章》(Dune: Part Two)獲得。

奧斯卡最佳紀錄長片

由《家不成家—我生於巴勒斯坦》(No Other Land)奪得。

奧斯卡最佳原創歌曲

由El Mal《艾美利亞變奏曲》(Emilia Pérez)獲獎。

奧斯卡最佳美術指導

由《魔法壞女巫》(Wicked)奪得。

奧斯卡最佳女配角

由首獲奧斯卡提名的46歲女星素兒莎丹娜(Zoe Saldaña)以大熱姿態勇奪最佳女配角,素兒在台上領獎時激動爆喊。

▲ 素兒莎丹娜勇奪最佳女配角。



奧斯卡最佳化妝及髮型設計

由《完美物質》(The Substance)奪得。

奧斯卡最佳改編劇本

由《教宗選戰》(Conclave)獲得。

奧斯卡最佳原創劇本

由《阿諾拉》(Anora)奪得。

奧斯卡最佳服裝設計

由《魔法壞女巫》(Wicked)獲得。

奧斯卡最佳動畫短片

由最佳動畫短片由《柏樹之影》(In the Shadow of the Cypress)奪得。

奧斯卡最佳動畫電影

由之前已在金球獎後再獲得最佳長篇動畫的《貓貓的奇幻漂流》(Flow)奪得。

奧斯卡最佳男配角

大會頒首個獎項為最佳男配角,第一次提名《奧斯卡》的艾美視帝Kieran Culkin「一擊即中」,憑《深痛導賞團》(A Real Pain)奪得此獎項。

▲ Kieran Culkin奪最佳男配角。

