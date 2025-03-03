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奧斯卡2025︱《艾諾拉》奪最佳電影最佳導演最佳女主角　艾哲倫保再度封奧斯卡金像獎影帝【不斷更新】

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發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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艾哲倫保憑《粗獷派建築師》封帝，這次也是他第二度獲奧斯卡最佳男主角獎。

【奧斯卡2025 / 奧斯卡 / 影帝 / 影后 / 艾諾拉】《第97屆奧斯卡金像獎》（97th Academy Awards）現正舉行，今屆入圍最多獎項電影為《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez），包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳女配角等共13項，當中Karla Sofia Gasconi成首位跨性別演員獲金像影后提名創歷史。

在提名數目方面，《魔法壞女巫》（Wicked）以10項入圍緊追《艾美利亞變奏曲》之後。TOPick不斷更新今屆奧斯卡賽果：

奧斯卡最佳電影

《艾諾拉》奪最佳電影，該片在今屆奧斯卡共奪5獎，還包括最佳導演、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳剪接，成為大贏家。

《艾諾拉》奪最佳電影，成今屆奧斯卡金像獎的大贏家。

奧斯卡最佳女主角

由現年25歲米姬麥迪遜（Mikey Madison）憑《艾諾拉》（Anora）擊敗大熱狄美摩亞（Demi Moore）封后。

奧斯卡出爐影后米姬麥迪遜。

奧斯卡最佳導演

辛貝克（Sean Baker）憑《艾諾拉》（Anora）獲獎。

奧斯卡最佳男主角

由《粗獷派建築師》（The Brutalist）現年51歲艾哲倫保（Adrien Brody）封帝。這次已是他繼2002年《鋼琴戰曲》（The Pianist）後再奪此獎，當年他29歲，也是奧斯卡史上最年輕的影帝。

艾哲倫保憑《粗獷派建築師》奪奧斯卡影帝。

奧斯卡最佳原創音樂

由《粗獷派建築師》（The Brutalist）獲得。

奧斯卡最佳攝影最佳外語片

由巴西電影《我生如是繼續》（I'm Still Here）奪得。

奧斯卡最佳攝影

由《粗獷派建築師》（The Brutalist）獲獎得。

奧斯卡最佳實景短片

由《I'm not a Robot》奪得。

奧斯卡最佳視覺效果

《沙丘瀚戰：第二章》再下一城獲獎。

奧斯卡最佳音響

由《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）獲得。

奧斯卡最佳紀錄長片

由《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）奪得。

奧斯卡最佳原創歌曲

由El Mal《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）獲獎。

奧斯卡最佳美術指導

由《魔法壞女巫》（Wicked）奪得。

奧斯卡最佳女配角

由首獲奧斯卡提名的46歲女星素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）以大熱姿態勇奪最佳女配角，素兒在台上領獎時激動爆喊。

素兒莎丹娜勇奪最佳女配角。


奧斯卡最佳化妝及髮型設計

由《完美物質》（The Substance）奪得。

奧斯卡最佳改編劇本

由《教宗選戰》（Conclave）獲得。

奧斯卡最佳原創劇本

由《阿諾拉》（Anora）奪得。

奧斯卡最佳服裝設計

由《魔法壞女巫》（Wicked）獲得。

奧斯卡最佳動畫短片

由最佳動畫短片由《柏樹之影》（In the Shadow of the Cypress）奪得。

奧斯卡最佳動畫電影

由之前已在金球獎後再獲得最佳長篇動畫的《貓貓的奇幻漂流》（Flow）奪得。

奧斯卡最佳男配角

大會頒首個獎項為最佳男配角，第一次提名《奧斯卡》的艾美視帝Kieran Culkin「一擊即中」，憑《深痛導賞團》（A Real Pain）奪得此獎項。

Kieran Culkin奪最佳男配角。

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