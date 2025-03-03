奧斯卡2025︱《艾諾拉》奪最佳電影最佳導演最佳女主角　艾哲倫保再度封奧斯卡金像獎影帝【不斷更新】

▲ 艾哲倫保憑《粗獷派建築師》封帝，這次也是他第二度獲奧斯卡最佳男主角獎。

【奧斯卡2025 / 奧斯卡 / 影帝 / 影后 / 艾諾拉】《第97屆奧斯卡金像獎》（97th Academy Awards）現正舉行，今屆入圍最多獎項電影為《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez），包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳女配角等共13項，當中Karla Sofia Gasconi成首位跨性別演員獲金像影后提名創歷史。

在提名數目方面，《魔法壞女巫》（Wicked）以10項入圍緊追《艾美利亞變奏曲》之後。TOPick不斷更新今屆奧斯卡賽果：

奧斯卡最佳電影

《艾諾拉》奪最佳電影，該片在今屆奧斯卡共奪5獎，還包括最佳導演、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳剪接，成為大贏家。

▲ 《艾諾拉》奪最佳電影，成今屆奧斯卡金像獎的大贏家。

奧斯卡最佳女主角

由現年25歲米姬麥迪遜（Mikey Madison）憑《艾諾拉》（Anora）擊敗大熱狄美摩亞（Demi Moore）封后。

▲ 奧斯卡出爐影后米姬麥迪遜。

奧斯卡最佳導演

辛貝克（Sean Baker）憑《艾諾拉》（Anora）獲獎。

奧斯卡最佳男主角

由《粗獷派建築師》（The Brutalist）現年51歲艾哲倫保（Adrien Brody）封帝。這次已是他繼2002年《鋼琴戰曲》（The Pianist）後再奪此獎，當年他29歲，也是奧斯卡史上最年輕的影帝。

▲ 艾哲倫保憑《粗獷派建築師》奪奧斯卡影帝。

奧斯卡最佳原創音樂

由《粗獷派建築師》（The Brutalist）獲得。

奧斯卡最佳攝影最佳外語片

由巴西電影《我生如是繼續》（I'm Still Here）奪得。

奧斯卡最佳攝影

由《粗獷派建築師》（The Brutalist）獲獎得。

奧斯卡最佳實景短片

由《I'm not a Robot》奪得。

奧斯卡最佳視覺效果

《沙丘瀚戰：第二章》再下一城獲獎。

奧斯卡最佳音響

由《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）獲得。

奧斯卡最佳紀錄長片

由《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）奪得。

奧斯卡最佳原創歌曲

由El Mal《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）獲獎。

奧斯卡最佳美術指導

由《魔法壞女巫》（Wicked）奪得。

奧斯卡最佳女配角

由首獲奧斯卡提名的46歲女星素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）以大熱姿態勇奪最佳女配角，素兒在台上領獎時激動爆喊。

▲ 素兒莎丹娜勇奪最佳女配角。



奧斯卡最佳化妝及髮型設計

由《完美物質》（The Substance）奪得。

奧斯卡最佳改編劇本

由《教宗選戰》（Conclave）獲得。

奧斯卡最佳原創劇本

由《阿諾拉》（Anora）奪得。

奧斯卡最佳服裝設計

由《魔法壞女巫》（Wicked）獲得。

奧斯卡最佳動畫短片

由最佳動畫短片由《柏樹之影》（In the Shadow of the Cypress）奪得。

奧斯卡最佳動畫電影

由之前已在金球獎後再獲得最佳長篇動畫的《貓貓的奇幻漂流》（Flow）奪得。

奧斯卡最佳男配角

大會頒首個獎項為最佳男配角，第一次提名《奧斯卡》的艾美視帝Kieran Culkin「一擊即中」，憑《深痛導賞團》（A Real Pain）奪得此獎項。

▲ Kieran Culkin奪最佳男配角。

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