方大同病逝︱方大同15年前起出入醫院　醫護分享多年前獲贈演唱會飛網民推測患病時間線

▲ 方大同於上月21日離世，終年41歲。

【方大同/方大同離世/方大同病逝/爆肺】音樂才子方大同（Khalil）對抗頑疾5年，不幸於上月21日離世，死訊於3月1日經其生前所屬的賦音樂證實，終年僅41歲。方大同生前人緣極好，他的離世令到不少人惋惜，包括曾經照顧他的醫護。有醫護在社交網上載當年大同送給她們演唱會門票，慨嘆「點解一個咁好嘅人，會咁早離開？點解？」

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昨日(2日)有網民在社交平台上分享了兩張方大同2011年香港演唱會的門票及簽名的照片，大讚他生前為人友善親切。原來這是一名醫護人員的發文，表示方大同的親切：「謝謝你記得醫院有一堆姑娘仔喜歡你，你無事無幹，都叫人送演唱會飛俾我哋！我哋開心咗好耐！你唔係送一次，你係隔咗2年，仲記得我哋呀！呢個世界點解會有啲咁叻嘅人？仲要對啲三九唔識七嘅人都咁好？ 點解一個咁好嘅人，會咁早離開？點解？」

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方大同病逝︱醫護:點解一個咁好嘅人，會咁早離開？

方大同待人親切，一生醉心於音樂，連對一個2年未見的醫護粉絲都這麼好。方大同為喜歡他的醫護人員送上演唱會門票，所以發文者都嘆息表示：「點解一個咁好嘅人，會咁早離開？」從發文者分享的照片中可見，當時相中人手持五張方大同的香港演唱會門票，而門票上寫著是《15 方大同 Khalil Fong Live in HK 2011》，演出日期為2011年8月25日。

方大同病逝︱15年前進出醫院

有眼利的網民發現方大同原來2011年已經要到醫院覆診，即推論他患病的時間線。2010年前即是15年前，方大同曾出現「爆肺」的情況，當時他已經因為氣胸而數次入醫院。有網民猜測當時的他，已經要多次出入醫院，因此而與醫護人員關係良好，故有猜測他可能當時身體已經不佳。

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